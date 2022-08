Alexis Bledel è un’attrice del Texas classe 1981. E’ diventata un volto conosciuto a livello mondiale dopo aver vestito i panni di Rory Gilmore nella famosa serie tv Una mamma per amica e, successivamente, quelli di Emily Malek in The Handmaid’s Tale, ruolo che le è valso un premio Emmy nel 2017.

Poi ha preso parte anche ad altri titoli di successo come Ricordami ancora, Verso la fine del mondo, Jenny’s Wedding e Crypto per citarne alcuni. Se da una parte la sua vita professionale è sotto gli occhi di tutti grazie al suo talento, non è certo lo stesso per la sua vita privata con l’attrice che ha sempre cercato di tenere la sua sfera privata il più lontano possibile dalle indiscrezioni e dai rumors. Dopo aver vissuto, dal 2002 al 2006, una storia d’amore con Milo Ventimiglia, suo collega in Una mamma per amica, si è sposata nel giugno 2014 con Vincent Kartheiser. La Bledel e l’attore di Minneapolis classe 1979 si sono conosciuti nel 2012 sul set di Mad Men ed hanno avuto un figlio venuto alla luce nell’ottobre 2015 di cui, però, non è mai stato rivelato il nome. I due, infatti, sono molto riservati (a differenza di altri colleghi) e sono davvero rari gli scatti in cui compaiono insieme, se non in qualche occasione ufficiale. Tuttavia, oggi arriva la notizia che nessuno si aspettava.

Alexis Bledel e Vincent Kartheiser prima del divorzio

Stando a quanto riporta l’Hollywood Reporter, Vincent Kartheiser avrebbe chiesto il divorzio dalla moglie dopo otto anni di matrimonio con le carte che sono già state depositate in tribunale il 10 agosto. La notizia è stata confermata dai portavoce dell’attore, mentre l’ufficio stampa di Alexis Bledel non si è espresso. Così come non si sono espressi i diretti interessati, ma d’altronde confermano, così, di voler mantenere la linea di riserbo e di non voler mettere in piazza la loro vita privata, soprattutto ora. È sufficiente pensare alle dichiarazioni che Vincent Kartheiser aveva rilasciato al magazine Vulture ad inizio relazione con la Bledel. Queste le sue parole:

“Una cosa che ho capito, sulle cose più importanti della mia vita, è che se le condivido con il mondo e apro quella porta alla rabbia che alcuni devono riversare o all’adorazione che altri vogliono ostentare, allora quelle cose preziose si indeboliscono. E l’amore è magico, ed è profondamente spirituale, e semplicemente non mi sembra giusto esporlo a questo rischio”.

Ed ora, purtroppo, la magia è finita. Questo 2022 sarà ricordato come l’anno dei divorzi inaspettati perché coppie che sembravano felici e salde, invece, hanno deciso di proseguire per strade diverse proprio come è successo ad Alexis Bledel e Vincent Kartheiser. Il motivo del divorzio non ci è dato saperlo e molto probabilmente resterà a lungo un segreto. Ciò che conta è che i due sono pronti a rimanere in buoni rapporti per il bene del loro bambino.

E tu sei un fan di Alexis Bledel? Ti saresti aspettato il divorzio dal marito Vincent Kartheiser? Ti aspettiamo nei commenti!