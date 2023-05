Andrea De Filippi, da tutti noi conosciuto semplicemente come Alfa, è un rapper di Genova classe 2000. Fin dalla più tenera età si avvicina al mondo della musica tanto che a soli 8 anni inizia a studiare pianoforte e chitarra. Nel giro di poco tempo diventa uno dei nomi più amati nel panorama musicale italiano con oltre 425 milioni di stream.

Nonostante la giovane età, ha un talento degno di nota ed è voce di brani di successo come Dove sei?, Prima o poi, Jet Lag, Disegno, Testa tra le nuvole, Sul più bello, San Lorenzo, Ci sarò, Parigi fino a You Make Me So Happy per citarne alcuni. Ed oggi Alfa è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 12 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Bellissimissima che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Bellissimissima

Bellissimissima, il nuovo singolo di Alfa, è un brano che parla di amore, ma in un modo inedito e diverso rispetto a quello a cui ci ha abituati, fino ad ora, il cantante. Alfa canta “Inizia sempre con un ehi come stai?” proprio perché si occupa dei vari cliché di una relazione: i primi momenti con la fase di idealizzazione quando ancora non ci si conosce fino ai primi momenti insieme, ma poi anche le difficoltà e gli equivoci che nascono quando la relazione diventa seria. Il brano ha tutte le carte in regola per diventare uno dei successi di questa estate, da ballare e cantare a tutta voce in spiaggia. A tal proposito, Alfa rivela che:

Il cantante Alfa

“Mi piace l’idea di parlare di amore in maniera più comica e disillusa rispetto al solito. Con questa canzone celebro il fatto che in una storia ci possano essere un sacco di cliché che ci fregano sempre. Non è una dedica a una persona in particolare ma un vademecum di come funzionano le relazioni al giorno d’oggi“.

Nel frattempo, Alfa è reduce dalla sua partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma ed ora è pronto per tornare live con il suo Tra le Nuvole tour estivo che inizierà il 27 maggio a Casalvieri (Fr) per poi concludersi il 19 luglio a Napoli. Nel mentre toccherà altre città come Marina di Modica, Sassuolo, Cesenatico, Riccione e Treviso con Radio Zeta che sarà la radio ufficiale del tour.

