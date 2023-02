Andrea De Filippi, da tutti noi conosciuto semplicemente come Alfa, è un rapper di Genova classe 2000. Fin dalla più tenera età si avvicina al mondo della musica tanto che a soli 8 anni inizia a studiare pianoforte e chitarra. Nel giro di poco tempo diventa uno dei nomi più amati nel panorama musicale italiano con oltre 425 milioni di stream.

Nonostante la giovane età, ha un talento degno di nota ed è voce di brani di successo come Dove sei?, Prima o poi, Jet Lag, Disegno, Testa tra le nuvole, Sul più bello, San Lorenzo, Ci sarò, Parigi fino a You Make Me So Happy per citarne alcuni. Ed oggi Alfa torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 febbraio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Le cose in comune che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ovviamente i più attenti si saranno resi conto che non si tratta di un titolo nuovo nel mondo musicale. Infatti, si tratta di un singolo di Daniele Silvestri uscito nel 1995 e che ha ottenuto un grande successo. Ora Alfa lo reinterpreta in chiave contemporanea. D’altronde il ragazzo non ha mai nascosto di essere un grande fan da sempre di Daniele Silvestri e che ricorderà sempre il suo concerto a cui ha partecipato con i suoi genitori.

Il significato di Le Cose in Comune

Le Cose in Comune viene reinterpretato da Alfa in chiave moderna, ma il significato del testo resta sempre lo stesso, fedele all’originale. Ovvero ci racconta di come un ragazzo innamorato elenchi tutte le cose in comune che lui e la persona che ama hanno. Una tra tutte, la più importante e quella che prevale, è il sorriso che lui ha quando sta con lei. A tal proposito, Alfa rivela che:

Il cantante Alfa

“Ringrazio Daniele Silvestri per avermi dato l’incredibile opportunità di poter realizzare la cover di uno dei suoi pezzi più celebri. La canzone è uscita quasi trent’anni fa e mi rendo conto che per i giovanissimi non è sempre immediato accostarsi ai successi degli anni passati. Questo brano è un mio piccolo omaggio ad uno dei cantautori più autorevoli della scorsa generazione; la mia speranza è che non si smetta mai di riferirsi a personaggi della sua statura”.

Anche nel video ufficiale vediamo Alfa in cucina mentre è ai fornelli con la ragazza amata e che ci fa capire come la felicità sia nelle piccole cose. Nel frattempo, Alfa è pronto per essere protagonista del Tra le nuvole tour che nel mese di aprile lo porterà a Genova, a Roma, a Firenze, a Padova ed infine a Torino per una doppia data.

E tu sei un fan di Alfa? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Le cose in comune? Ti aspettiamo nei commenti!