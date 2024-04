Andrea De Filippi, da tutti noi conosciuto semplicemente come Alfa, è un cantante di Genova classe 2000. Fin dalla più tenera età si avvicina al mondo della musica tanto che a soli 8 anni inizia a studiare pianoforte e chitarra. Nel giro di poco tempo diventa uno dei nomi più amati nel panorama musicale italiano con oltre 425 milioni di stream.

Nonostante la giovane età, ha un talento degno di nota ed è voce di brani di successo come Dove sei?, Prima o poi, Jet Lag, Disegno, Testa tra le nuvole, Sul più bello, San Lorenzo, Ci sarò, Parigi fino a You Make Me So Happy per citarne alcuni. Non si è mai arreso ed ha seguito sempre la sua passione rimanendo, però, sempre il solito ragazzo che forse è la cosa più difficile: quando arriva il successo in giovane età ed in modo improvviso, infatti, è facile montarsi la testa, ma Alfa non ha mai dimenticato le sue origini e proprio questo gli ha permesso di arrivare fino a dove è arrivato fino a salire sul palco del Festival di Sanremo lo scorso febbraio.

Ed oggi Alfa torna ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 5 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Universe (Tra Marte e Venere) che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Tuttavia, questa volta non sarà da solo perché è pronto per duettare insieme a Rosa Linn, famosa e giovane cantautrice armena. A proposito di questa nuova collaborazione, la ragazza afferma che:

Alfa e la cantante armena Rosa Linn

“Alfa è speciale e non ce ne sono molti come lui rimasti in questo mondo. Vive e respira la sua arte, è un vero amico. Spero che questa canzone, come la nostra amicizia, abbia magia. Spero che colleghi persone di tutto il mondo e porti una connessione genuina attraverso la musica”.

Il significato di Universe (Tra Marte e Venere)

Universe (Tra Marte e Venere), il nuovo singolo di Alpha e Rosa Linn, arriva dopo Snap brano che li ha visti duettare e che è stato certificato quattro volte disco di platino in Italia. La canzone parla di nostalgia, ma anche del desiderio di poter creare un universo in cui tutte le stelle e tutti i pianeti possano essere perfettamente allineati, in questo modo si può raggiungere finalmente ciò che rende completa una persona. A tal proposito, Alfa rivela che:

“Esplorando il tema cosmico, ho scritto una strofa intrecciando elementi dell’universo e tracciando paralleli tra entità distanti (come Marte e Venere appunto): un cenno alla mitologia, alla storia ed ai corpi celesti. Questa canzone è una testimonianza delle infinite possibilità di connessione”.

E tu sei un fan di Alfa? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Universe (Tra Marte e Venere)? Ti aspettiamo nei commenti!