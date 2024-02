Nella classifica della serata cover sono arrivati quinti, ma senza dubbio si tratta di un’esibizione che ha emozionato e che ha unito le varie generazioni. Stiamo parlando dell’esibizione che ha visto protagonisti Alfa e Roberto Vecchioni sulle note di Sogna, ragazzo, sogna.

Ieri sera, infatti, la quarta serata del Festival di Sanremo ha ottenuto un grandissimo successo con la serata cover che ha visto i 30 artisti in gara esibirsi con canzoni famose a livello mondiale ed al fianco di nomi importanti del panorama musicale. Alfa è un cantautore di Genova classe 2000 che, nel giro di poco tempo, grazie all’aiuto dei social network, è riuscito a diventare una delle voci più amate a livello italiano e non solo. Sul palco dell’Ariston si è presentato con il brano Vai!, ma ad attirare l’attenzione è stata soprattutto la sua scelta di indossare sempre lo stesso outfit semplice e non firmato perché non vuole che l’attenzione del pubblico si disperda e rischi di non dare l’importanza dovuta al testo della sua canzone ed al suo essere artista.

Ha avuto la possibilità di duettare con Roberto Vecchioni, lui che lo ha sempre fatto sognare. Infatti è proprio da quando l’artista ha vinto il Festival di Sanremo con la canzone Chiamami ancora amore che Alfa sogna di salire sul palco dell’Ariston. E di certo esserci arrivato quest’anno ed aver potuto coronare il suo sogno di cantare al fianco di uno dei capisaldi della musica italiana è qualcosa di incredibile. Il brano scelto è stato, appunto, Sogna ragazzo sogna del 1999. Ed a proposito di questo duetto, il giovane Alfa ha rivelato che:

“Che onore. Ero molto in soggezione la prima volta che ci siamo conosciuti, ma perché mio papà, che non è un grande cantante, nella serata karaoke del villaggio turistico in cui andiamo canta Luci a San Siro, e mia mamma lo guarda con gli occhi a cuore, quello è un po’ il format del loro amore. Quindi per me Vecchioni è effettivamente famiglia”.

Alfa, ovviamente, ha interpretato al meglio questo brano ed ha voluto renderlo più attuale e suo aggiungendo, sul finale, alcune sue rime in chiave rap che sono piaciute sia a Roberto Vecchioni sia al pubblico. Si sono meritati una standing ovation da parte del pubblico che, ovviamente, si è emozionato ed ha apprezzato questa unione tra il passato ed il futuro. Ma soprattutto è stato apprezzato il messaggio che i due hanno voluto dare ai telespettatori, ovvero quello di continuare a sognare e non mollare mai perché prima o poi i sogni possono diventare realtà. E chi meglio di Alfa può sapere questa cosa? Lui che lo scorso anno ha dovuto rinunciare al Festival di Sanremo a causa di una febbre alta che non gli aveva permesso di prendere parte alle selezioni di Sanremo Giovani, ma che non ha demorso e quest’anno è arrivato direttamente tra i big.

