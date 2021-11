Alicia Keys è una cantante di New York classe 1981. Senza ombra di dubbio possiamo affermare che è una delle voci più amate del mondo grazie al suo talento ed al suo timbro potente che la rendono una voce unica nel suo genere.

All’attivo ha numerosi brani che sono diventate canzoni di successo. Per citarne alcuni possiamo ricordare: If I Ain’t Got You, No One, My Boo, Fallin’, Underdog e Girl on Fire. Ogni volta che torna con una nuova canzone, vi è felicità ed entusiasmo da parte dei fan di Alicia Keys e non solo poiché si è consapevoli che si è pronti ad ascoltare l’ennesimo capolavoro ed, infatti, anche questa volta non è stata da meno e non ha deluso le aspettative. Oggi, venerdì 5 novembre, la Keys è tornata sulla scena musicale con il brano Best of Me in rotazione alla radio e disponibile in digitale. Si tratta del nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’album KEYS atteso per il 10 dicembre. Il suo obiettivo è quello di farsi conoscere ancora di più dal suo pubblico e di permettergli di poter vivere due lati di lei. Inoltre, tutto questo rappresenta un ritorno alle origini infatti il brano Best of Me è un brano ipnotico, sulla falsa riga di A Woman’s Worth. Un grande successo, nell’attesa di poter assistere al suo Alicia the world tour che la porterà in giro per il mondo a partire dal mese di giugno 2022: un evento atteso con ansia poiché finalmente si potrà tornare ad assistere ad un concerto ed a cantare con il proprio idolo.

La cantante Alicia Keys

E tu hai già sentito il nuovo singolo di Alicia Keys? Quale suo brano preferisci? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione di Best of Me

Traduzione di Best of Me di Alicia Keys

Tu hai la parte di me

Mi tratterrei e non rivelerei

Tu alimenti il mistero

Sei la mia pillola, rossa e blu

Mi fa riprendere vita

Non essere una bugia, sembra così reale

Hai il meglio di me.

Possiamo continuare a vivere

L’aria

Lo capisci

Lo capisci

Lo capisci.

Ah ah

baby, baby

Faremo tremare per sempre

ah ah

baby, baby

Faremo tremare per sempre

Ah-ha, ah-ha, ah

Hai il meglio di me

Ah-ha, ah-ha, ah

Hai un modo per farmi sentire.

Insieme

Se tu fossi una miniera, allora potremmo costruire un castello dalle lacrime

Solo occhi asciutti, ti amerei per anni

Non ne vorrò mai un altro, baby, siamo reali

Ooh-ooh, ooh, ooh.

Ah ah

baby, baby

Faremo tremare per sempre

ah ah

baby, baby

Faremo tremare per sempre

Ah-ha, ah-ha, ah

Hai il meglio di me

Ah-ha, ah-ha, ah

Hai un modo per farmi sentire.