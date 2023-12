Alicia Keys è una cantautrice di New York classe 1981. Senza dubbio si tratta di una delle voci più apprezzate a livello mondiale tanto che è stata paragonata, diverse volte, a nomi dal calibro di Aretha Franklin, Billie Holiday e Whitney Houston. Un talento che non passa certo inosservato grazie alla sua estensione vocale di tre ottave ed alla sua capacità di suonare ben otto strumenti.

È sufficiente pensare che, durante la sua carriera, la Keys ha venduto oltre 40 milioni di singoli ed oltre 35 milioni di album in tutto il mondo ottenendo numerosi riconoscimenti come 15 Grammy Awards anche grazie a brani di successo come If I Ain’t Got You, No One, My Boo, Girl on Fire fino a Like You’ll Never See Me Again e Doesn’t Mean Anything per citarne alcuni. Ed oggi Alicia Keys è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 1 dicembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Lifeline che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo anticipa l’uscita di The Diary of Alicia Keys 20, il suo nuovo album che vede anch’esso la luce oggi in versione digitale e che contiene 24 brani.

La cantante Alicia Keys

Il significato di Lifeline

Lifeline, il nuovo singolo di Alicia Keys, è un inno al conforto che solo gli amici, la famiglia e chi ci vuole bene può farci provare. Un ringraziamento a tutti coloro che sono sempre al nostro fianco sia nei momenti belli, ma soprattutto nei momenti più difficili della vita. La cantante ci tiene a ricordarci che non siamo mai da soli che quando non ce la facciamo più c’è una lifeline (ovvero una bagnina in senso figurativo) pronta ad aiutarci. Il brano farà parte della colonna sonora originale de Il Colore Viola, il nuovo film della Warner Bros Pictures.

Nel frattempo, Alicia Keys ha stupito tutti con le sue ultime dichiarazioni dove ha affermato che è felice di invecchiare e che, al contrario di molte sue colleghe, lei invecchiando si sente più bella perché ha imparato ad accettarsi e non ha bisogno della continua conferma degli altri. Parole che sono state molto apprezzate dai suoi fan e non solo. Lei stessa, infatti, ha creato Keys Soulcare, ovvero il suo clean beauty brand con prodotti per il viso ed il corpo dedicati alla cura della pelle, ma anche dell’anima per fare in modo di non essere più sottomessi agli standard sociali di bellezza.

E tu sei un fan di Alicia Keys? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo brano Lifeline? Ti aspettiamo nei commenti!