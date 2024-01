Il produttore francese Kungs e il suo mentore David Guetta collaborano con la talentuosa cantautrice britannica Izzy Bizu per “All Night Long”, il nuovo singolo pubblicato oggi.

Il 26enne DJ e produttore dietro le hit “This Girl”, “Never Going Home”, “Clap Your Hands” e “Substitution” con Purple Disco Machine, che hanno raccolto miliardi di stream in tutto il mondo, non ha mai nascosto di essere un grande ammiratore di David Guetta.

Da quando si sono incontrati nel 2016, i due hanno instaurato un rapporto singolare. Sebbene Valentin Brunel aka Kungs si avvalga dell’esperienza e dei consigli della mente dietro a successi globali come “Titanium” o, più recentemente, “I’m Good (Blue)” ft. Bebe Rexha, sta portando avanti la propria carriera, affermando anche la propria identità unica di DJ e produttore sulla nuova scena elettronica in Francia e nel mondo.

Il significato di “All Night Long” di Kungs, David Guetta e Izzy Bizu

“All Night Long” è un inno dance che combina melodie coinvolgenti, produzione ad alta energia e voci pop soul. La preziosa sinergia di Kungs e David Guetta, segnata dalla loro lunga collaborazione, fornisce la cornice ideale per la voce unica di Izzy Bizu, che fonde ganci pop e vibrazioni indie con testi diretti e sinceri.

Il brano è nato dal desiderio dei tre artisti di creare un inno unificante che celebrasse la festa, la spensieratezza e il desiderio. Lavorando a distanza tra Parigi, San Diego, Miami e Londra, il progetto ha preso forma attorno alla filosofia di far ballare la gente.

L’energia celebrativa del brano è perfettamente incarnata nel video ufficiale diretto da Ferina, che esplora i temi della giovinezza e dell’amore in un’atmosfera afosa, soffocante, da fine del mondo, dove l’unico motto è vivere al massimo.

In parte storia di vita, in parte viaggio cinematografico, la storia è raccontata attraverso personaggi e una serie di eventi semplici e identificabili, come un “tableau” vivente di un viaggio sensoriale.

Con la loro promessa di un domani più luminoso, Kungs, David Guetta e Izzy Bizu offrono una celebrazione unificante, positiva e senza filtri della vita con “All Night Long”.

Il testo di “All Night Long” di Kungs, David Guetta e Izzy Bizu

I haven’t seen you for a while boy

Do you still think about the times where we were close

You really take me out of the darkness

The light is hitting me and I feel miracles

Ohhh I wanna feel alive

When you’re around

Hold me baby

Drive me crazy

Touch me

All night long

Make me love you

Kiss and hug you

Touch me

All night long

All night long

All night long

Oh you’re living in my mind boy

I’m getting tired of all the ways I keep saying your name

You got me driving through a red light

If I crash into your arms then you’re to blame

Ohhh I wanna feel alive

When you’re around

Hold me baby

Drive me crazy

Touch me

All night long

Make me love you

Kiss and hug you

Touch me

All night long

Ooo you know how to let me yeah

When we make love all night

Hmm I need you so bad baby

Ohh

This is where you belong

Don’t make me wait too long

Hold me baby

Drive me crazy

Touch me

All night long

Make me love you

Kiss and hug you

Touch me

All night long

Hold me baby

Drive me crazy

Touch me

All night long

Make me love you

Kiss and hug you

Touch me

All night long

All night long

All night long

