Una canzone che sentiremo molto spesso da oggi in poi in radio è di sicuro Headlights, singolo di Alok e Alan Walker, in collaborazione con KIDDO. Una canzone che trasporta, a poco a poco, in un’altra dimensione, grazie al suo ritmo avvolgente e che entra subito nella testa di chi ascolta.

Alok, come molti sapranno, è uno degli artisti più famosi del Brasile, e continua ad infiammare la musica con le sue produzioni. Accanto a lui Alan Walker, anche lui Dj e produttore anglo-norvegese che negli ultimi anni ha collezionato un sacco di successi. Infine la voce di KIDDO, musicista e cantante che è stata nominata ai World Soundtrack Awards accanto a nomi come Bruce Springsteen e Jamie Cullum, e il suo talento non è affatto un mistero.

Dall’unione di questi tre artisti, non poteva che venire fuori una canzone bomba come Headlights.

Il significato di Headlights di Alok e Alan Walker

Un ritmo accattivante, con una melodia da synth-line che nel ritornello assume un vero e proprio ritmo pulsante che attira e respinge l’ascoltatore. Headlights è una canzone musicalmente dinamica, ma assolutamente semplice per quanto riguarda il significato del testo.

Si parla di una sorta di corsa forsennata per le strade, di notte, accecati dai fari delle macchine che vengono incontro nella corsa. Una corsa che, ovviamente, diventa vera e propria metafora della vita.

Ad ogni modo Headlights raccoglie alla perfezione le particolarità dei tre artisti, Alok, Alan Walker e KIDDO, e ne arricchisce il risultato finale, consegnandoci un brano davvero bellissimo.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua su Headlights dopo aver letto la traduzione qui di seguito.

Traduzione

Oh, oh, userò ogni colpo del cuore

Oh, oh, oggi non domani

Oh, oh, sto per disobbedire

Oh, oh, lontano dalle secche

Tesoro, mi occupo di fari

Accecato da, accecato dai fari

Correre, correre nei fari

Illuminami, illuminami, fari

Tesoro, mi occupo di fari

Accecato da, accecato dai fari

Correre, correre nei fari

Illuminami, illuminami, fari

Tesoro, mi occupo di fari

Fari, fari, fari

Fari, fari, fari

Fari, fari, fari

Tesoro, mi occupo di fari

Fari, fari, fari

Fari, fari, fari

Fari, fari, fari

Oh, oh, ho avuto un assaggio della bella vita

Oh, oh, non lascerò mai correre

Oh, sono un gatto, devo usare tutte le mie nove vite

Whoa-oh, farò tutto

E oh, sto correndo al limite

E oh, non voglio avere paura

E oh, non tirare un respiro

E oh, portami fino in fondo

Tesoro, mi occupo di fari

Accecato da, accecato dai fari

Correre, correre nei fari

Illuminami, illuminami, fari

Tesoro, mi occupo di fari

Accecato da, accecato dai fari

Correre, correre nei fari

Illuminami, illuminami, fari

Tesoro, mi occupo di fari

Fari, fari, fari

Fari, fari, fari

Fari, fari, fari

Tesoro, mi occupo di fari

Fari, fari, fari

Fari, fari, fari

Fari, fari, fari

(Oh, oh, ho avuto un assaggio della bella vita

Oh, oh, non lascerò mai andare)