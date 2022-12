Alone at Night è un film thriller con dei risvolti horror pronto ad attirare l’attenzione del pubblico, ma anche a farlo spaventare giusto per tenere alta l’adrenalina. Un cast di tutto rispetto che vede, tra gli altri, le attrici Ashley Benson, Pamela Anderson ed anche Paris Hilton che interpreta se stessa.

Il film è atteso per il nuovo anno, precisamente per il 20 gennaio, nelle sale cinematografiche e sulle piattaforme di streaming. Grande attesa perché le tre attrici hanno una vita professionale di tutto rispetto e sono amate in tutto il mondo quindi i telespettatori non vedono l’ora di vederle al lavoro. Alla regia di Alone at Night troviamo Jimmy Giannopoulos che ha già lavorato con Ashely Benson sul set di The Birthday Cake – Vendetta di famiglia. Nel frattempo Vertical Entertainment ha pubblicato il trailer ufficiale del film per iniziare a darci qualche anticipazione. Prima tra tutti scopriamo così, finalmente, la trama. La protagonista è Vicky, una giovane donna che è costretta a trovare un riparo di fortuna dopo che è stata cacciata di casa dal suo ex fidanzato. Durante la sua ricerca si imbatte in un piccolo cottage isolato che si trova immerso nella natura e nella neve, quindi decide di farlo diventare la sua nuova abitazione.

Da qui inizia a lavorare come cam girl per un sito web di streaming live, ma al tempo stesso ha bisogno di schiarirsi le idee e pensare al suo futuro. Tutto cambia quando un assassino a piede libero inizia a minacciarla ed a sabotare i suoi piani: una notte, infatti, va via la corrente e la donna scopre che qualcosa di terrificante l’attende al buio, ovvero un killer mascherato che brandisce un piede di porco e che vuole porre fine alla sua nottata in modo macabro. Si affida subito alla polizia locale, ma intanto la sua vita diventa difficile e Vicky inizia a sospettare di chiunque. Il regista ha voluto registrare un film horror che lui stesso avrebbe voluto vedere al cinema quando era adolescente:

Ashley Benson nei panni di Vicky in Alone at Night

“Giocando sulla nostalgia dei miei film horror di serie B preferiti, abbiamo realizzato un film spaventosamente divertente. I temi dell’isolamento e dell’ossessione sono vecchi come il tempo, ma la cultura genera sempre nuovi modi per manifestarli”.

Nel trailer ufficiale vediamo le ragazze Cam Girl che si preparano, come sempre, al loro lavoro e poi si inizia a fare spazio alla storia di Vicky che da donna normale diventa una Cam Girl per 18over. Un lavoro che svolge nella sua quotidianità: nella vasca da bagno, sul divano, sul letto sempre in compagnia della sua fedele parrucca viola. Fino all’arrivo di una figura misteriosa e la chiamata alla polizia con la ragazza che viene portata via dal cottage per la sua sicurezza. Un mistero destinato ad infittirsi e pronto a tenere tutti con il fiato sospeso.

E tu ami i film thriller? Guarderai Alone at Night quando uscirà? Ti aspettiamo nei commenti!