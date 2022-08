Alvaro Soler è un cantautore di Barcellona classe 1991. E’ diventato famoso tra gli anni 2015 ed il 2016 grazie a due canzoni che, in davvero poco tempo, sono riuscite a diventare dei tormentoni a livello mondiale. Stiamo parlando di El Mismo Sol e di Sofia, brani che ancora oggi capita spesso di canticchiare sovra pensiero.

Poi è stata la volta di altri successi come La Cintura, La Libertad, Magia fino a Solo para Ti, canzone che ci ha tenuto compagnia questa estate. Senza ombra di dubbio Soler è uno dei capisaldi delle estati italiane e non solo: non è estate senza uno dei tormentoni di Alvaro Soler. Ed oggi, il giovane cantante spagnolo torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 agosto, infatti esce il suo nuovo singolo dal titolo Candela che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. In questa nuova avventura non sarà da solo. Proprio come per la canzone A Contracorriente dove era accompagnato dalla voce di Bisbal, in questo caso in Candela duetta con Nico Santos, cantautore e compositore tedesco. Non è la prima volta che i due collaborano, già in passato lo hanno fatto sulle note di Fuego o di Unforgettable e sono legati da un bellissimo rapporto di amicizia che va oltre il legame lavorativo.

Il cantante Alvaro Soler

Il significato di Candela

Candela, il nuovo singolo di Alvaro Soler e di Nico Santos, farà parte del progetto discografico Alvaro Soler – The best of 2015 – 2022 presto in arrivo dove il cantante raccoglierà tutti i suoi più grandi successi, ben 19, con Candela che sarà l’unico brano inedito ed una versione anglo-spagnola de El Mismo Sol (Under The Same Sun) al fianco di Jennifer Lopez. Il brano arriva proprio a ridosso della fine della stagione estiva, ma ha comunque tutte le carte in regola per essere un successo. Fin dalle prime note si intuisce che si tratta di un brano di Alvaro Soler grazie al ritmo che ti trasmette energia e ti fa venire voglia di ballare con un testo orecchiabile proprio in tipico stile catalano. Una canzone d’amore dove ci si rivolge alla persona amata ringraziandola perché gli ha insegnato a saper vivere ed ha cambiato la sua vita grazie al suo sorriso.

E tu sei un fan di Alvaro Soler? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Candela con Nico Santos? Ti aspettiamo nei commenti e ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Candela

E se te lo dico lo dico

che sono in un posto

dove vivi tra i colori

E in un angolo d’angolo

L’ho vista passare

Pieno di luce e di canti

e me l’ha detto

prendimi bene per mano

Perché io

Non ho intenzione di lasciarti andare

Lo ballo così Lo ballo così

come una candela

Mi ha insegnato a saper vivere

Era il primo

Hai cambiato la mia vita

con quel sorriso

Lo ballo così Lo ballo così

come una candela

come una candela

come una candela

Niente fumo, niente specchi, specchi

Vedi oltre tutto

Vedo più chiaramente, avrò bisogno

fedi nuziali

Nella mia mente ho alimentato il tuo fuoco

Mostrami che provi lo stesso

Al tuo fianco, mi sto scatenando e lo farò

accendi la tua fiamma

Ovunque tu vada, io ti seguo

Quindi non lasciarti andare

Perché voleremo così in alto

Lo ballo così Lo ballo così

come una candela

Mi ha insegnato a saper vivere

Era il primo

Hai cambiato la mia vita

con quel sorriso

Lo ballo così Lo ballo così

come una candela

come una candela

Come Candela (Come Candela, oh)

Come Candela (Come Candela, oh)

come una candela

Cosa è successo cosa è successo

che ha acceso una candela

Cosa è successo cosa è successo

che ha acceso una candela