Nell’ultimo periodo, i colossi di streaming stanno facendo di tutto per attirare l’attenzione del pubblico. Per loro, infatti, è importante fare in modo che i telespettatori siano felici e che si trovino bene, in modo tale da poter avere un numero sempre maggiore di iscrizioni e di nuovi abbonati. E soprattutto riuscire a battere la concorrenza reciproca poiché i tre principali colossi quali Netflix, Disney + ed Amazon Prime Video se la giocano per chi ha il primato nella classifica generale.

Per questo motivo, sono molto attenti alle loro richieste sia per quanto riguarda i titoli che vogliono vedere nel catalogo, ma anche per quanto riguarda le richieste più particolari. E quindi Amazon Prime Video ha deciso di rifarsi il look e di aggiornare l’interfaccia dopo 18 mesi di lavoro sotto la supervisione di Ben Smith (che in passato aveva lavorato anche al redesign di Hulu nel 2017) per soddisfare le esigenze del pubblico. Un design che, a prima vista, sembra ricordare molto quello di Netflix e che, per il momento, è disponibile su Android, Fire TV, smart TV, Apple TV e game console, mentre arriverà in un secondo momento anche su iOS e sul web. La nuova interfaccia sarà uguale a livello mondiale anche se alcune sezioni non saranno disponibili in tutti i paesi, ad esempio da noi in Italia non sarà disponibile il servizio FreeVee.

La nuova interfaccia di Amazon Prime Video

Ma vediamo nel dettaglio le novità. Prima tra tutti il menu di navigazione testuale che oggi troviamo nella parte superiore della schermata e che verrà eliminato. Al suo posto una colonna verticale di icone a sinistra che permettono di accedere a diverse aree come la ricerca, la home, lo store (per acquistare o noleggiare contenuti ed abbonarsi ai canali) e l’area personale. Nella schermata home, invece, troveremo la top 10 dei contenuti più visti nel proprio paese, ma anche un carosello per tutti i titoli di Amazon Originals. Spazio anche al sotto menu per accedere alle singole categorie come film, serie tv, documentari. Ed infine, come distinguere i contenuti dell’abbonamento Prime Video da quelli che si possono noleggiare o acquistare? È presto detto: i titoli di Prime Video saranno distinti da una spunta di colore blu nella descrizione, mentre per i contenuti acquistati o a noleggio nella descrizione comparirà una busta della spesa color oro.

E tu cosa ne pensi di questa decisione di Amazon Prime Video? Anche a te non piaceva l’interfaccia precedente? Ti aspettiamo nei commenti!