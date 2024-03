Amedeo Minghi è un cantautore di Roma classe 1947. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci più amate nel mondo della musica italiana e non solo grazie al suo talento che lo ha portato ad essere autore di numerosi brani per artisti importanti come Andrea Bocelli, Marcella Bella, Franco Califano e Mia Martini.

Voce di brani come Cantare d’Amore, La vita mia, I ricordi del cuore fino a Canzoni e Notte bella magnifica per citarne alcuni. Ed oggi Amedeo Minghi è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 15 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Non c’è vento stasera che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Amedeo Minghi

Il significato di Non c’è vento stasera

Non c’è vento stasera, il nuovo singolo di Amedeo Minghi, anticipa l’uscita del prossimo album di inediti del cantautore (atteso per il prossimo autunno) e verrà presentato live a partire dal 21 marzo durante la data zero del 40 anni da 1950 tour che andrà in scena al Teatro Europa di Aprilia (Latina). Nel brano uscito oggi ci rendiamo conto, ancora una volta, di quanto Amedeo Minghi riesca sempre a migliorarsi ed a regalarci emozioni uniche nel loro genere, senza rendersi mai banale e cadere nel “visto e rivisto”. Anche questa sua canzone è ricca di emozioni e di sentimenti.

Amedeo Minghi si prepara, così, al suo tour che lo porterà in giro per il nostro paese fino al 28 aprile passando da città come Firenze, Isernia, Legnago, Milano, Alessandria, Napoli, Lecce e Senigallia. Inutile dirlo, tutti i suoi fan non vedono l’ora di poter cantare con lui tutti i suoi più grandi successi, ma anche i brani più recenti.

E tu sei un fan di Amedeo Minghi? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Non c’è vento stasera? Ti aspettiamo nei commenti!