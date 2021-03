American Gods è una serie televisiva statunitense che ha fatto il suo debutto nel 2017 e che vede tra i protagonisti il truffatore Wednesday, tratta dal romanzo fantasy di Neil Gaiman. Tre stagioni all’attivo e si pensava che fosse in dirittura d’arrivo anche la quarta per poterla vedere su Prime Video, ma così non è ed il pubblico si troverà senza un vero finale. A darne la notizia è stato Starz:

“In casa Starz siamo tutti grati al cast, allo staff, ai nostri partner per aver raccontato al meglio la storia del produttore Neil Gaiman ancor più rilevante nel clima culturale e politico degli Usa di oggi”.

Una decisione che è stata necessaria prendere poiché la serie tv ha subito un calo di pubblico pari al 65%. Un numero troppo basso per poter ipotizzare una nuova stagione e che ha visto il pubblico allontanarsi anche per i lunghi tempi di attesa tra la prima e la seconda stagione. D’altra parte, tuttavia, c’è chi è affezionato alla serie e non vuole dirle addio. In queste ore, infatti, Twitter è stato preso d’assalto dai fan di American Gods che sperano si cambi idea. Il sito Deadline ha ipotizzato che il tutto potrebbe concludersi con una serie evento o con un film tv, ma per il momento sono solo rumors. Anche Ricky White, il protagonista che veste i panni di Shadow Moon, ha voluto dire la sua, lasciando una speranza per i fan della serie:

I protagonisti di American Gods

“Fino a questo momento si è trattato di un percorso fantastico e sono grato nei confronti dei miei colleghi nel cast e della troupe che hanno lavorato così duranmente per realizzare questo show in grado di vincere premi. Abbiamo i migliori fan al mondo e ringrazio ognuno di loro per la passione e il sostegno. Sappiate che Neil Gaiman, Fremantle, io e il cast siamo ancora impegnati a completare l’acclamata storia di Neil Gaiman”.

E voi seguivate American Gods? Secondo voi ci sarà un film tv per concludere? Fatecelo sapere nei commenti!