American Horror Story è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo più di dieci anni fa, per la precisione nell’ottobre 2011.

All’attivo ha undici stagioni per un totale di 123 episodi, il suo obiettivo, infatti, è quello di avere per ogni stagione una trama, dei personaggi ed un’ambientazione differente dalle precedenti creando un vero e proprio capitolo a se. In breve tempo ha avuto un ottimi riscontro sia da parte del pubblico che da parte della critica tanto che ha vinto ben sedici Emmy Awards e due Golden Globe. È vero, a tratti è una serie tv che ti tiene con il fiato sospeso ed incute timore, ma è proprio questo a piacere ai telespettatori ed a non stancarli mai. Ed ora ci apprestiamo ad assistere al dodicesimo capitolo di American Horror Story che è pronto per portare con sé molte novità. La prima tra tutte è una new entry del cast e non si tratta di un nuovo ingresso qualsiasi. Stiamo parlando, infatti, di Kim Kardashian, la regina dei social network che ora è pronta per fare il suo debutto nei panni di attrice.

A dir la verità la Kardashian ha già recitato in alcuni cameo come in quelli di How I Met Your Mother, 2 Broke Girls e 30 Rock ed è stata la protagonista, insieme alla sua famiglia, dei documentari Al Passo con i Kardashian prima e The Kardashians poi. Ed ora la aspetta questa importante prova ed è lei stessa che lo ha fatto sapere ai suoi 352 milioni di follower pubblicando un breve teaser di American Horror Story dove scopriamo che sarà al fianco di Emma Roberts nella dodicesima stagione e ci anticipa anche il titolo del nuovo capitolo che sarà Delicate, ovvero l’adattamento del romanzo Delicate Condition di Andrea Bartz che è atteso a breve. Stando a quanto riporta la rivista Variety, Kim Kardashian vestirà i panni di uno dei personaggi principali ed il suo personaggio è stato scritto appositamente per lei. Il produttore Murphy, a tal proposito, ha affermato che:

Kim Kardashian ed Emma Roberts, protagoniste di American Horror Story

“Halley Feiffer ha creato un ruolo divertente, elegante ed alla fine terrificante soprattutto per Kim e questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto prima”.

La sceneggiatura, infatti, sarà a cura della veterana Halley Feiffer, ma per il momento non ci è dato sapere molto di più riguardo la dodicesima stagione di American Horror Story che dovrebbe fare il suo debutto questa estate. Stando ai primi rumors, la protagonista dovrebbe essere una donna convinta che un essere sinistro stia facendo di tutto per non farla rimanere incinta. Non ci resta altro che avere un po’ di pazienza e vedere cosa ci riserverà American Horror Story – Delicate e soprattutto vedere come se la caverà Kim Kardashian nei panni di attrice.

E tu sei un fan di American Horror Story? Cosa ne pensi di questo debutto di Kim Kardashian come attrice? Ti aspettiamo nei commenti!