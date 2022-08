Esce in digitale “Amore e colla”, il nuovo singolo di Schiuma pubblicato dall’etichetta Gold Leaves Academy e distribuito da Believe. Su una produzione musicale di CRVEL, la giovane cantautrice riprende la vena intimista già espressa nei due precedenti singoli, “Piccoli problemi” e “RIP”, concentrandosi, questa volta, sul potere curativo dell’amore.

Schiuma, nome d’arte di Susanna Trevisani, nasce nel 2000 a Vicenza. Si avvicina alla musica durante le scuole elementari, studiando la chitarra e poi iniziando a cantare. Nel 2013 inizia a scrivere i primi testi in inglese e nel 2016 inizia a cantare in una band con cui si esibisce nei primi live eseguendo cover.

Compone le prime canzoni complete in italiano nel 2018, quando impara a suonare l’ukulele, che usa per scrivere e per accompagnarsi. Nel 2021, dopo aver pubblicato il primo brano ufficiale, “Sentimi il polso”, seguito dopo poco da “Grazie prego ciao” e “Lean”, inizia a esibirsi dal vivo da solista. Soprattutto grazie a “Lean”, allarga il suo pubblico e si fa notare dagli addetti ai lavori, tanto da essere inclusa nelle playlist editoriali di Spotify “Fresh Finds Italia” e “Anima R&B”.

Il significato di “Amore e colla” di Schiuma

“Amore e colla” racconta Schiuma, parla della capacità dell’amore di sanare anche le ferite più profonde.

Il pezzo inizia descrivendo un passato buio, senza speranze, in cui tutto è spento e doloroso, ma da cui l’amore è in grado di tirarci fuori, di darci la voglia di scappare. Abbandonarsi all’amore significa anche lasciare che qualcun altro si prenda cura di noi, finché non siamo in grado di volare di nuovo e costruire un futuro insieme. Ovviamente non basta solo questo infatti, “per diventare grandi serve un po’ di più”.

La metafora della colla si aggancia proprio a questo, all’amore che come la colla, è in grado di tenere uniti i cocci di un cuore spezzato, ma senza la giusta maturità c’è il rischio che diventi appiccicoso, esagerato e tossico.

Il testo di “Amore e colla” di Schiuma

Mi guardi il naso e piangi sale

Ti tengo la testa (ah ah ah ah ah ah)

Mani strette per le strade

Sorridiamo pace (ah ah ah ah ah ah)

[Strofa 1]

Fiori secchi in macchina

Giuro questa è l’ultima

Scappati di corsa

Guardami e dimentica

I mesi chiusi in casa

Al buio e quasi morto

Nodi in gola a serpe

Lascia che ti stenda (ah ah ah ah ah)

Togli la felpa (ah ah ah)

Sciogliamoci le spalle

Giuro darò una festa solo per te

Mmh toglierei la giacca quando fa freddo per te

E ormai sarei disposta a dividere un pacchetto

Se tu mi

[Ritornello]

Guardi il naso e piangi sale

Ti tengo la testa

Lascia che ti stringa il cuore

Mani strеtte per le stradе

Sorridiamo pace

Sanguiniamo amore e colla

(Amore e colla)

Mmh

(Amore e colla)

[Strofa 2]

Amore e colla

Come amore e droga

Sulle macchine scalzi disegnamo rose

E giochiamo coi lupi

E ci inventiamo le mosse

Per diventare grandi serve un po’ di più

Magari io magari tu

Magari i dettagli e magari la notte

Magari i consigli di qualche signore

Che ride tranquillo quando vede che

Toglierei la giacca quando fa freddo per te

E ormai sarei disposta a dividere un pacchetto

Se tu mi

[Ritornello]

Guardi il naso e piangi sale

Ti tengo la testa

Lascia che ti stringa il cuore

Mani strette per le strade

Sorridiamo pace

Sanguiniamo amore e colla

Mi guardi il naso e piangi sale

Ti tengo la testa

Lascia che ti stringa il cuore

Mani strette per le strade

Sorridiamo pace

Sanguiniamo amore e colla

