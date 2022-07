Amy Winehouse è una cantautrice del Regno Unito classe 1983 che è venuta a mancare undici anni fa, precisamente il 23 luglio 2011, a soli 27 anni. Ritenuta la precorritrice della nuova generazione del soul bianco, è stata voce di brani di successo come Rehab, Love is a Losing Game e Back to Black per citarne alcuni.

Purtroppo, ha vissuto momenti molto difficili nella sua vita tra droga, alcool e disordini alimentari che l’hanno portata ad allontanarsi dal mondo della musica fino alla sua morte. Nonostante siano passati undici anni, Amy è ancora nel cuore dei suoi fan e non solo. Per questo motivo si è deciso di dedicarle una pellicola dal titolo Back to Black, intitolato come il secondo album della Winehouse. Il biopic avrà il compito di raccontare la vita dell’artista focalizzandosi soprattutto sulla sua carriera. Ma le novità non finiscono qui stando a quanto riporta Deadline. Infatti, finalmente è stato scelto il regista che sarà una donna, ovvero Sam Taylor Johnson, colei che è stata anche la regista di Cinquanta Sfumature di Grigio.

La cantante Amy Winehouse

Per quanto riguarda il ruolo di Amy Winehouse, invece, ancora non si sa chi vestirà i panni della cantante. Le ricerche inizieranno nelle prossime settimane, ma probabilmente verrà scelto un volto emergente. Per quanto riguarda la sceneggiatura, invece, sarà a cura di Matt Greenlagh (già noto per aver firmato il biopic control su Ian Curtis, fondatore dei Joy Division) ed ha già ottenuto il via libera da parte della famiglia Winehouse. Un passo molto importante considerando che nel 2015, a pochi anni dalla morte della cantautrice, è uscito il documentario Amy di Asif Kapadia che ha ottenuto la vittoria di un Oscar, ma che è stato definito da Mitch Winehouse, il padre, un ritratto negativo, perfido e fuorviante sulla figlia. Quindi si spera che Back to Black possa darle il giusto riscatto. Al momento non ci è dato sapere quando inizieranno le riprese ne tantomeno quando arriverà sul piccolo schermo anche se tutto fa presupporre che arriverà entro il 2023.

E tu eri un fan di Amy Winehouse? Cosa ti aspetti da Back to Black in uscita? Ti aspettiamo nei commenti!