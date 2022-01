Ana Mena è una cantante spagnola classe 1997. Nel suo paese d’origine ha raggiunto la popolarità da giovanissima, precisamente nel 2006, dopo aver vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, ma nel nostro paese è diventato un volto conosciuto grazie ai tormentoni estivi ed ai duetti che l’hanno vista protagonista.

D’altronde, non è estate senza una canzone di Ana Mena tanto che è arrivata a conquistare ben 19 dischi di platino grazie ai brani D’estate non vale ed Una volta ancora con Fred De Palma o con A un passo dalla luna con Rocco Hunt, anche nella versione spagnola. Mentre nel novembre 2021 ha pubblicato Musica Ligera, ovvero la versione spagnola della famosa canzone Musica Leggerissima del duo Colapesce Dimartino. Ed ora Ana Mena è pronta per partecipare al Festival di Sanremo. Non sarà la sua prima volta sul palco dell’Ariston poiché nel 2020 ha duettato con Riki sulle note de L’Edera, però sarà la sua prima volta come artista in gara. Si esibirà sulle note di Duecentomila ore, brano scritto da Rocco Hunt e che conta sulla musica dello stesso Hunt, di Federica Abbate e di Zef.

La polemica di Francesco Monte contro Ana Mena a Sanremo

Certo, la scelta di Ana Mena al Festival di Sanremo non è certo passata inosservata. Come sappiamo, alla kermesse canora prendono parte solo cantanti italiani, mentre Ana Mena è spagnola. Una decisione che non è piaciuta a tutti, soprattutto a Francesco Monte con l’ex tronista che si è lasciato andare ad un amaro sfogo su Instagram dove si chiedeva:

“Ma non era il Festival della Canzone Italiana? Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Signora Rai, con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti. È cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?”.

Tuttavia, non è stata cambiata idea ed Ana Mena è pronta a vivere questa nuova esperienza realizzando uno dei suoi sogni di quando era bambina.

La cantante Ana Mena

Il significato di Duecentomila ore

Come sappiamo, gli artisti in gara al Festival di Sanremo hanno il divieto assoluto di portare sul palco brani che hanno già avuto modo di far conoscere, anche in modo parziale, al loro pubblico poiché è necessario essere protagonisti di canzoni inedite ed originali. Ovviamente, conoscendo il ritmo di Ana Mena possiamo ipotizzare che il brano Duecentomila ore sarà sulla falsa riga di qualche tormentone che l’ha vista protagonista. Come accade ogni anno, i giornalisti hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i brani in gara ed i giornalisti di Sky hanno dato un 6 alla canzone di Ana Mena: di certo non è uno dei voti più alti, ma ha comunque raggiunto la sufficienza ed è a pari merito con altri artisti che non hanno ancora pienamente convinto, ma che sono pronti a dimostrare il loro valore durante la kermesse canora:

“Iniziano i pre-ascolti a zero gradi esterni e finiscono che è estate. Ana Mena ha già archiviato pure la primavera. America Latina, Cuba Libre, un fiore da sfogliare. Testo di Rocco Hunt col quale si è mangiata le classifiche, per un tocco di tropicalismo (non inteso come movimento musical-culturale)”.

Inoltre, in anteprima conosciamo alcune parole della canzone con Ana Mena che canta: “Sulla pelle il tuo sapore non si muove. Siamo bravi a continuare a farci male. Io che non cercavo un ragazzo di strada. Poi mi hai distratta vendendomi un’altra bugia”.

Sanremo cover: Ana Mena duetta con Rocco Hunt

L’esperienza del Festival di Sanremo è un’avventura a 360° che non solo ci permette di conoscere le nuove canzoni, ma ci dà la possibilità di vedere gli artisti esibirsi in cover e duetti importanti. La serata cover, quest’anno, andrà in onda venerdì 4 febbraio ed Ana Mena si esibirà al fianco di Rocco Hunt, come già successo in passato, sulle note di un Medley che non è ancora stato reso noto. Tra i due vi è molta complicità ed i due hanno dimostrato di saper fare grandi cose insieme, quindi sarà senza dubbio un duetto in grado di attirare l’attenzione.

E tu cosa ne pensi di Ana Mena? Secondo te è giusto che partecipi al Festival di Sanremo oppure no? Ti aspettiamo nei commenti!