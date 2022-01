Anastasio è un rapper campano classe 1997. Dopo aver frequentato il Liceo Classico e dopo la laurea in Scienze Agrarie, si è reso conto di voler seguire la sua vera vocazione e concentrarsi totalmente sul mondo della musica ed, in particolare, sull’hip hop e sul freestyle. Nel corso degli anni matura diverse esperienze fino al 2018 quando vince la dodicesima edizione di X Factor e diventa un volto noto a livello nazionale e la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Rosso di rabbia.

Anastasio è la voce di canzoni diventate famose come La fine del mondo, Il giro di do, Correre, Generale e Narciso per citarne alcuni. Ed oggi, venerdì 14 gennaio, il rapper torna protagonista del mondo musicale dopo due anni di totale silenzio complice anche il lockdown. Da oggi, infatti, in rotazione alle radio e sulle piattaforme musicali di streaming è uscito il suo nuovo singolo dal titolo Assurdo. Inutile dirlo, nel giro di poche ore è già stato molto apprezzato dai suoi fan che sono sempre pronti a supportarlo e che del nuovo singolo hanno amato, soprattutto, la sonorità ed il significato profondo.

Il rapper Anastasio

Il significato di Assurdo

In Assurdo prevalgono il ritmo del rap e del pop. Non mancano i riferimenti autobiografici, d’altronde Anastasio non ha mai amato parlare di sé nelle interviste, ma lo riesce a fare facilmente tramite la sua musica. Qui il passato ed il presente si uniscono con il suo tipico linguaggio espressivo. In questo brano si differenziano due strade che evidenziano due mondi opposti, ma correlati come lo sono l’amore ed il dolore. All’inizio, infatti, notiamo che vi è una sorta di malinconia, ma poi verso la fine arriva uno spiraglio di luce, la vera essenza del brano con il rapper che canta: “Ma se viene il sole poi per un secondo non sarà così, non mi serve altro che un secondo di sole per pentirmi di tutto per dire al chirurgo: si fermi subito, io lo voglio ancora il cuore”. Quindi si parte con il dolore, ma alla fine la versione pessimistica capisce che esso è necessario per poter arrivare poi a godere a pieno della felicità e del calore che sono l’amore ci può dare.

Il tour di Anastasio

Il 2022 rappresenta, in tutto, l’anno del ritorno di Anastasio. Non solo grazie al singolo Assurdo, ma anche grazie il tour nei club recuperando le date del tour cancellato lo scorso anno a causa della pandemia. Il rapper inizierà ad esibirsi il prossimo 6 aprile a Bologna e concluderà i concerti il 30 aprile a Roma, nel mentre sarà il protagonista in diverse città italiane come Firenze, Milano, Venaria Reale, Padova, Trento e Napoli con i suoi fan pronti a tornare a cantare a squarciagola le sue canzoni tutti insieme dopo il periodo difficile vissuto da tutti.

E tu sei un fan di Anastasio? Cosa ne pensi del messaggio che vuole dare con la canzone Assurdo? Ti aspettiamo nei commenti!