Il film Sul più Bello ha finalmente una sua continuazione dal titolo Ancora più Bello. Il teaser trailer di questo secondo film è stato reso noto oggi, e ci mostra una scena molto importante per la protagonista della trama.

A lavorare alla sceneggiatura di Ancora più Bello, sono di nuovo Roberto Proia e Michela Straniero, che hanno continuato a raccontare la storia di Marta, la ragazza affetta da una malattia terminale che decide però di lasciarsi andare all’amore, nonostante l’incertezza del futuro.

Analisi del trailer di Ancora più Bello

Nel teaser trailer che puoi vedere in cima all’articolo, ritroviamo Marta mentre saluta all’aeroporto il suo nuovo amore, l’affascinante disegnatore Gabriele, in partenza per Parigi.

La scena è molto semplice, ma racconta alla perfezione l’ansia del separarsi, che però non mette in ombra nemmeno per un istante la genuinità positiva con la quale Marta ha deciso di affrontare la vita. Nel dialogo tra i due, sentiamo raccomandazioni e parole dolci, ma cosa ancora più importante, Marta conta tutte le volte in cui lui si gira a salutarla prima di sparire oltre l’angolo dell’aeroporto, un segnale importante per Marta, che va via con il sorriso.

Quello che non viene svelato nel trailer è che, proprio nel momento in cui Marta è presa dalle questioni amorose, una notizia sconvolge la sua vita: c’è un donatore che le è compatibile e che rimette in gioco tutta la sua esistenza.

Nel cast del film ritroviamo di nuovo Ludovica Francesconi nel ruolo della protagonista, Marta, e accanto a lei Jozef Gjura, Gaja Masciale, Riccardo Niceforo e le new entry Giancarlo Commare, Jenny De Nucci, Giuseppe Futia e Diego Giangrasso.

Ancora più bello sarà nelle sale cinematografiche a settembre 2021.

