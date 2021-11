Manca sempre meno per l’uscita di And Just Like That, il tanto atteso revival di Sex and the City. Come sappiamo, ci saranno delle novità prima tra tutte quella che riguarda il cast che se da una parte è stato confermato, dall’altra parte vedrà l’addio dell’attrice Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones in seguito a motivi di disaccordo con alcune colleghe.

Il quartetto alla moda di New York si prepara a diventare un terzetto nel revival. Eppure, ad agosto, sui social network era comparsa una foto dove le protagoniste Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon felici e sorridenti abbracciavano Nicole Ari Parker, new entry del cast. L’attrice di Baltimora classe 1970, infatti, è una delle new entry del cast di And Just Like That. Da quel momento non sono mancate le critiche e le parole offensive da parte degli affezionati di Sex and the City poiché erano convinti che la Parker fosse pronta a prendere il posto di Samantha Jones che, secondo loro, non poteva essere sostituita. Tuttavia, a distanza di mesi, Nicole Ari Parker ha deciso di fare chiarezza e rivelare cosa è successo tramite un’intervista al The Hollywood Reporter:

L’attrice Nicole Ari Parker

“Quando per la prima volta è uscito che avrei sostituito il personaggio di Samantha Jones, il che non è affatto vero, scrivilo per favore, sono stata attaccata duramente, ma anche inondata d’amore”.

Il ruolo di Nicole Ari Parker sarà quello di una donna di colore che insieme a Sarita Choudhury, Sara Ramirez e Karen Pittman avrà il compito di normalizzare l’idea di inclusione sia per genere che per etnia dimostrando come le quattro vivano una vita realizzata e piena.

E tu sei pronto per seguire And Just Like That? Anche tu pensavi che Nicole Ari Parker avrebbe preso il posto di Samantha Jones? Ti aspettiamo nei commenti!