Cantautore nato a Napoli nel 1985 e cresciuta con la passione del mondo dello spettacolo, soprattutto musica e teatro, con i suoi genitori sempre pronti a sostenerlo. Conosciuto come Mr Abbracciame, così è stato infatti ribattezzato dai suoi fan dal titolo del brano che lo ha reso un nome conosciuto e che gli ha fatto superare le 45 milioni di visualizzazioni su Youtube. Un brano che parla di speranza e di rinascita, diventato la colonna sonora del primo lockdown e cantato a Napoli durante un flash mob spontaneo.

Ora Andrea Sannino torna con la nuova canzone dal titolo Voglia composta insieme a Mauro Spenillo (pianista e compositore) e Pippo Seno (chitarrista e compositore). La cosa che colpisce maggiormente è la scelta di aver girato il videoclip al Museo di Capodimonte per lanciare, al tempo stesso, un messaggio e chiedere la riapertura dei luoghi culturali, ovviamente sempre rispettando le normative anti-Covid. Inoltre, la canzone Voglia è stata esclusa dal Festival di Sanremo 2021 con Sannino che ci è rimasto male, ma non si è dato per vinto e mentre continua a comporre, si dedica anche all’amore della sua famiglia formata dalla moglie Marinella Marigliano e dalla figlia Gioia.

Il cantante Andrea Sannino

Il testo di Voglia

Si l’ammore se perde

nun ‘o puó cancellá

pecchè chello ca resta

te serve pe’campà

e si rimane sulo

e pienze ‘e nun c’ha fa

pe’ n’ammore ca perde

nisciuno venciarrá

Voglia, che voglia ‘e t’avè

voglia ‘e t’astregnere a me

senza ragione, accussi

pure si fosse pe’l’urdema vota

Voglia ‘e fa ammore cu’tte

voglia, che voglia, pecchè?

sempe sta smania ‘e capi

ma ‘o core vó accussi.

Si nu juorne, dimane

te turnasse a ‘ncuntrà

io nun sbagliasse niente…

o l’aggie fatte giá?

pecchè nuie simme nuie

ognuno ‘na mitá

simme fatte d’ammore

l’ammore pô sbagliá

Ed a voi piace Andrea Sannino? Lo avreste voluto vedere sul palco dell’Ariston?