La cantautrice ha condiviso la foto della sua partner su Instagram.

Angel Olsen ha usato Instagram due giorni fa per dire al mondo di essere gay, postando una foto della sua partner sulla piattaforma di social media.

Il post conteneva diverse foto della sua partner, incluse le loro scarpe e tatuaggi. Olsen ha anche pubblicato una didascalia sulla sua storia di Instagram, scrivendo “Sono gay!!!!!”

Olsen ha recentemente annunciato il cofanetto Song of the Lark and Other Far Memories, che contiene All Mirrors del 2019, Whole New Mess del 2020 e Far Memory, un nuovo LP di bonus track. Include b-side, remix, outtakes, un booklet di 40 pagine e una copertina di “More Than This” dei Roxy Music. “Sembra che una parte della mia scrittura provenga dal passato, e un’altra parte aspettava di esistere”, ha detto sempre su Instagram.

Se non conosci Angel Olsen devi sapere che è una cantante e chitarrista statunitense. È nata nel 1987. Originaria del Missouri, risiede in Carolina del Nord dopo aver vissuto a Chicago, dove ha iniziato la propria carriera discografica. Nel settembre del 2016 ha pubblicato il suo terzo disco My Woman, coprodotto insieme a Justin Raisen. Questo album è stato accolto molto bene dai critici, con molte riviste musicali che lo hanno premiato come uno degli album più interessanti dell’anno.