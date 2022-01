Angelina Mango è una cantante nata a Lagonegro classe 2001. In molti la conosceranno principalmente per essere la figlia di due nomi molto importanti della musica italiana, ovvero Mango (cantautore venuto a mancare l’8 dicembre 2014) e di Laura Valente.

Nonostante la giovane età, Angelina ha un talento incredibile poiché, fin dalla più tenera età, compone canzoni in inglese o solo melodie fino ai 14 anni. Il tutto in modo molto naturale, d’altronde in casa sua si respirava quotidianamente musica ed arte. Poi si esibisce dal vivo con la sua band di cui fa parte anche suo fratello, come batterista. Dopo la morte del padre, lascia con la sua famiglia la Basilicata per trasferirsi a Milano e nel 2020 pubblica l’EP Monolocale, nato durante l’esperienza del lockdown, mentre la scorsa estate ha aperto il tour in giro per l’Italia di Giovanni Caccamo. Oggi, venerdì 7 gennaio, Angelina Mango torna protagonista sulla scena musicale con il singolo Formica che sarà possibile ascoltare in rotazione alla radio o sulle piattaforme streaming di musica. Si tratta del primo singolo dopo il suo ingresso alla Sony ed è prodotto da Angelina stessa con l’aiuto di Enrico Brun, Logos.Lux e dNoise.

La cantante Angelina Mango

Il significato di Formica

Formica di Angelina Mango è un pezzo originale ed interessante con ottime potenzialità. Si tratta di una ninna nanna che possiamo definire urban autodistruttiva dove la vera protagonista è la sofferenza. La ragazza, infatti, cerca un senso alla tragedia che l’ha sconvolta, ovvero la morte del padre. Dopo questo evento si ritrova catapultata troppo presto in un mondo inospitale e deve fare i conti con la durezza dei suoi 20 anni, senza fare mistero del proprio dolore e della sua storia. Intervistata da Il Messaggero, Angelina rivela che:

“Formica racconta la mia storia perché soltanto raccontandola ho trovato un modo per darle un senso. Parla delle mie origini e del mio futuro, parla di me. Apre la strada ad un sound che ho cercato per tanto tempo, perché è la cosa più estrema, più lontana dal mio punto di partenza. Non c’è mai il modo giusto per presentarsi, ma questo di certo non fa troppi giri di parole”.

E tu conoscevi già Angelina Mango? Cosa ne pensi del suo nuovo singolo Formica? Ti aspettiamo nei commenti!