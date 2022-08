Rilasciata lo scorso venerdì 12 agosto 2022, “El que espera” è il nuovo brano di Anitta, scritto in collaborazione con Maluma.

Classe ’93, Anitta è lo pseudonimo di Larissa de Macedo Machado, cantante, ballerina e attrice di nazionalità brasiliana.

Ha all’attivo cinque album ed ha raggiunto la fama internazionale grazie a moltissimi singoli, quali ad esempio, per citare i più recenti, “Envolver” e “La Loto“, entrambi pubblicati nel 2022.

Maluma è invece un cantautore colombiano di 28 anni, conosciuto per brani quali “Sobrio“, “Mojando Asientos” e “Nos Comemos Vivos“.

Significato della canzone

“El que espera” racconta di due individui che condividono una storia, o meglio, che riprovano a far funzionare una storia che in passato non è finita bene, cercando però di andare con calma prendendosi i propri tempi.

L’uomo sembra essere tuttavia allo stesso tempo impegnato con un’altra persona, nonostante lei non sembri così tranquilla di questa relazione (“Esci con lei tenendola per mano e la vedo così nervosa“).



Traduzione del testo

[Intro: Maluma & Anitta]

Sì, sì

Sì, sì

Hahahahaha

Jaja

Anitta

Maluma

[Pre-Ritornello: Anitta & Maluma]

Esci con lei tenendola per mano e la vedo così nervosa

Il tuo sguardo è così curioso quando sei su di me

Molto tempo fa ci abbiamo provato e non ha funzionato

Ma la fidanzata non è la moglie, perché così è per te



[Ritornello: Anitta & Maluma]

Così, così, così, perché chi aspetta ottiene ciò che vuole

Così, così, così siamo d’accordo, tutto può succedere

Oggi per te, poi per me

Andiamo lì, andiamo qui

Oggi per te, poi per me

Andiamo laggiù, Andiamo qui (Maluma, baby)

[Verso 1: Maluma]

Dai tempi di dissimula’o, il panty pa’l la’o

Prendi due Corona, bene, strappale

Un sacco di paparazzi dappertutto

Ricordi tutta la sporcizia nella Lambo affittata?

Facile (Ja), guarda com’è la vita

Oggi mi hai fatto scrivere: “Perché sono così perso?”.

E piano (Ja), respira ed esita

Ho una nuova ragazza, ma questo non ti toglie nulla.

[Ritornello: Anitta, Anitta & Maluma]

Così, così, così, perché chi aspetta ottiene ciò che vuole

Così, così, così siamo d’accordo, tutto può succedere

Oggi per te, poi per me

Andiamo di là, andiamo qui

Oggi per te, poi per me (Per me)

Andiamo di là, andiamo qui



[Verso 2: Anitta]

Aspetta ancora un po’, ancora un po’

Te lo darò

Vuoi di più, di più, di più, ma adesso, adesso

Sappiamo già tutto quello che succederà

[Ponte: Maluma & Anitta]

E non crearmi problemi, ho già i miei

E non è quando lo vuoi tu, ma quando te lo dico io

Aspettiamo un anno, forse due o quattro, e poi aspettiamo…

Ma per il momento siamo felici

Non creare problemi per me, ho quello che mi appartiene

E non è quando lo vuoi tu, ma quando te lo dico io…

Aspettiamo un anno, forse due o quattro, e poi aspettiamo…

Ma per adesso va così

[Ritornello: Anitta, Anitta & Maluma]

Così, così, così, perché chi aspetta ottiene ciò che vuole

Così, così siamo d’accordo, tutto può succedere

Oggi per te, poi per me

Andiamo là, siamo qui (Siamo qui)

Oggi per te, poi per me (Per me)

Andiamo là, siamo qui (Qui)

[Outro: Maluma]

Sì, sì

Jajajajajaja

Anitta

Maluma

