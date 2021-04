Niccolò Ammaniti torna sul piccolo schermo con la serie Anna, tratta dal suo omonimo romanzo del 2015. A partire da venerdì 23 aprile verranno resi disponibili tutti gli episodi, 6 in totale, che debutteranno in prima serata su Sky e NOW.

La serie è ispirata al romanzo dello scrittore pubblicato dalla casa editrice Einaudi e vincitore del Premio Strega che, contro ogni immaginazione, aveva previsto già diversi anni fa una pandemia da virus che avrebbe stravolto il nostro pianeta. Sceneggiata e diretta dallo stesso Ammaniti, Anna ha come personaggio principale l’esordiente Giulia Dragotto nei panni della piccola protagonista.

La serie, che descrive un mondo tragicamente distrutto e completamente stravolto da una pandemia che riconsegna alla natura la sua supremazia, ha come protagonisti un gruppo di bambini. Insieme a loro Anna, una volitiva e coraggiosa ragazzina che ha deciso di dedicare la sua vita a cercare il suo fratellino scomparso.

Chi è Anna di Niccolò Ammaniti

Anna, la protagonista della serie, è una bambina che si trova a dover affrontare una situazione che non avrebbe mai immaginato di poter vivere. Lo show, nato dall’ultimo romanzo pubblicato dallo scrittore, ha inizio con un evento scatenante, ovvero l’improvvisa scomparsa – il rapimento, per essere precisi – del fratellino della ragazza.

Niccolò Ammaniti descrive la sua storia come un prodotto non finito che già sapeva sarebbe diventato un film. E, per chi ha letto il romanzo, sembrerà una cosa normale vederlo trasposto sul piccolo schermo, visto il ritmo serrato e concitato utilizzato nel suo libro.

Il mondo di Anna è un luogo in cui sono rimasti vivi solo i bambini, il virus ha ucciso tutti gli adulti e sono loro, i piccoli orfani rimasti sulla terra, a doversi impegnare non solo per sopravvivere ma anche per cercare di cambiare le sorti della loro esistenza. La piccola eroina coraggiosa ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma, chiamato il “libro delle cose importanti”, con le istruzioni per andare avanti, per resistere.

E la cosa peggiore è data dal fatto che Anna giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, quindi dovrà inventarne di nuove.

Il cast di Anna

Oltre alla giovane attrice esordiente Giulia Dragotto nel ruolo della protagonista – 14 anni, scelta fra oltre duemila candidate -, tra gli intepreti c’è anche Astor, ovvero il fratello minore di Anna, interpretato dal piccolo attore Alessandro Pecorella, 9 anni, anche lui alla sua prima apparizione in televisione.

Oltre ai due protagonisti c’è anche l’attrice Elena Lietti (interprete delle fiction come Il Miracolo, Tre piani ), che intepreta la loro mamma, insieme gli esordienti Clara Tramontano e Giovanni Mavilla nei panni rispettivamente di Angelica e Pietro, personaggi che Anna incontrerà nel suo cammino, e Roberta Mattei (interprete di Veloce come il vento, Il Primo Natale).

Alcune curiosità sulla serie Anna

Le riprese della serie hanno avuto inizio prima della pandemia da Coronavirus, sono cominciate a ottobre 2019. Le location sono per lo più siciliane, infatti le puntate sono state girate a Messina e nelle zone immediatamente limitrofe, quali Santa Teresa di Riva, Gibellina, Salemi e Santa Ninfa.

La storia si svolge tra città distrutte e deserte, campi ormai devastati e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e luoghi abbandonati. Nei grandi spazi deserti si vede un’isola, la Sicilia, in cui ormai la natura ha riconquistatoi suoi spazi, tornando ad essere selvaggia, come la comunità di sopravvissuti che la abita.

Il primo teaser trailer di Anna è stato diffuso il 14 ottobre 2020, come oramai succede da tempo anche in questo caso l’intera miniserie sarà resa disponibile il 23 aprile 2021 su Sky Box Sets e in streaming su Now, e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic.

Vedrete la serie? Fateci sapere le vostre impressioni nei commenti!