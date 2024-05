Anna Tatangelo è una cantante nata a Sora, in provincia di Frosinone, nel 1987. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci femminili più amate ed apprezzate nel nostro paese e non solo.

Diventa una voce nota nel 2002 quando partecipa e vince il Festival di Sanremo nella sezione giovani con il brano Doppiamente Fragili diventando, così, la più giovane vincitrice del Festival avendo ottenuto la vittoria a soli 15 anni. Ad oggi ha all’attivo oltre cento canzoni e ben otto album di inediti ed ha partecipato per otto volte al Festival di Sanremo. Voce di brani come Ragazza di periferia, Profumo di mamma, Lo so che finirà, Essere una donna, Quando due si lasciano fino a Il mio amico e La fortuna sia con me per citarne alcuni. Ed oggi Anna Tatangelo è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Mantra che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone è frutto della sua nuova collaborazione discografica con Artist First.

La cantante Anna Tatangelo

Il significato di Mantra

Mantra, il nuovo singolo di Anna Tatangelo, darà il via ad un nuovo percorso della cantante dove la vedremo ripartire da zero e fare cose nuove come, ad esempio, ballare nei suoi concerti. Infatti con questo brano ci vuole invitare non solo a ballare, ma anche a riflettere ed a rinascere al suo fianco attraverso un viaggio di scoperta e di consapevolezza personale. A tal proposito, la Tatangelo rivela che:

“Mantra parla di una storia d’amore e di un viaggio introspettivo per rinascere dal dolore. Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passareattraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l’altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi”.

