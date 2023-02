Esce oggi, venerdì 3 febbraio 2023, il nuovo brano di Anne-Marie, cantante classe 1991 di origini inglesi, dal titolo “Sad B!tch“.

Tempo fa lei stessa aveva pubblicato sui propri profili social un post in cui annunciava l’imminente uscita della canzone, la quale è contenuta nel suo album “AM3” ed è prodotta da Billen Ted ed Evan Blair.

Significato di “Sad B!tch”

“Sad b!itch” è un brano molto esplicito nel quale la cantante esprime la propria voglia di non lasciarsi andare alla tristezza e di reagire, senza preoccuparsi di cose come la mancanza di un fidanzato o del lavoro. Anne-Marie afferma allo stesso tempo come l’essere tristi sia ormai “passato di moda“, come sia un elemento proprio dell’anno scorso e dunque ormai da lasciarsi alle spalle: adesso è necessario riprendere in mano la propria vita e godersela appieno.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Questo non è un altro inno da ragazza triste

Sto andando su una strada diversa

Tutto ciò che è tossico viene cancellato

Uh-uh, nuh-uh, oh, no

Sono stufa di provare a tenermi un fidanzato

Ho un lavoro? Non lo so

Mia madre è così delusa

Nuh-uh, nuh-uh, oh, no

[Pre ritornello]

Questo è noioso, così fastidioso

È ora di voltare pagina

[Ritornello]

Essere tristi è così l’anno scorso, l’ho superato (Sì)

Tutti sono così giù qui intorno, ne sono stanca (ne sono stanca)

Voglio solo stare con i miei amici, fare una cazzata, diventare ricca (Cha-ching)

Devo solo chiarire una cosa

Tesoro, è così che l’anno scorso è stata una stronza triste

[Post ritornello]

Non è una stronza triste

[Verso 2]

Non mi interessa nessuna stronzata

Ti sfido a provare a uccidere la mia vibrazione

Sono qui a scrivere tutta la mia nuova merda

Uh-huh, uh-huh, oh sì

Ora che mi sento così dannatamente diversa

Vorrei che tu potessi sentire anche questo

Ma so che sei bloccato con la visione a tunnel

mi fa stare male per te

[Pre ritornello]

Questo è noioso, così fastidioso

È ora di voltare pagina

[Ritornello]

Essere tristi è così l’anno scorso, l’ho superato (Sì)

Tutti sono così giù qui intorno, ne sono stanca (ne sono stanca)

Voglio solo stare con i miei amici, fare una cazzata, diventare ricca (Cha-ching)

Devo solo chiarire una cosa

Tesoro, è così che l’anno scorso è stata una stronza triste

(oh)

Non è una stronza triste

(oh)

Non è una stronza triste

(oh)

Non è una stronza triste

Devo solo chiarire una cosa

Tesoro, è così che l’anno scorso è stata una stronza triste.

