La scrittrice Anne Rice sta per finire sul piccolo schermo! Non lei in persona, in realtà, ma le protagoniste della sua saga letteraria, ovvero le streghe de La trilogia delle streghe Mayfair, che diventerà una serie televisiva prodotta per AMC, che ha già ordinato anche la produzione di Intervista col vampiro, altro romanzo famosissimo della stessa autrice diventato un film di culto nel 1994, e pronto ad approdare a breve sul piccolo schermo.

AMC, dunque, ha deciso di puntare molto sulla scrittrice statunitense – autrice di moltissimi successi letterari tra i quali Scelti dalle tenebre, Merrick la strega, Il principe Lestat -, e ha ottenuto i diritti delle opere di Anne Rice, tentando un colpo tutt’altro che facile da eseguire scommettendo anche sull’adattamento per il piccolo schermo di Intervista col vampiro.

Il nuovo progetto televisivo sarà composto da otto puntate e sarà destinato anche alla piattaforma di streaming AMC+. Le sceneggiatrici Esta Spalding (Shout Out for the Fitzgerald-Trouts, Carrying Place, Lost Classics ) e Michelle Ashford (Operation Mincemeat, Suburban Shootout, Medical Investigation) sono state incaricate di scrivere e produrre la nuova serie, che avrà come titolo Anne Rice’s Mayfair Witches, nel team della produzione, tra gli altri, ci sarà anche Mark Johnson (Tin Men – 2 imbroglioni con signora, Moonlight Mile – Voglia di ricominciare, Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda).

A quanto appreso dalle prime notizie pervenute in queste ultime ore, dunque, la protagonista della serie sarà una giovane donna che lavora come neurochirurgo e scopre di essere la discendente di una famiglia di streghe. Le soprese che la riguardano, però, non sono finite qui poiché la neo strega scoprirà presto anche di possedere degli incredibili poteri e, naturalmente, suo malgrado si ritroverà a dover affrontare una presenza sinistra che da generazioni tormenta la sua famiglia. Riuscirà a tenere testa al male? Ma, soprattutto, sarà in grado di reggere questa nuova vita così diversa dalla precedente?

Anne Rice diventa la regina delle serie tv horror

Le novità rispetto alla serie sono state annunciate da Deadline, che ha dedicato grande spazio alla notizia, riportando anche le dichiarazioni delle stesse Esta Spalding e Michelle Ashford, giustamente orgogliose delle novità che le vedono protagoniste:

“Il mondo delle streghe ha affascinato e terrorizzato per secoli, ma l’approccio unico di Anne Rice ha esplorato qualcosa di completamente nuovo: donne che sono potenti, e spesso brutali, e sempre determinate a sovvertire le strutture che attualmente detengono il potere. Siamo entusiasti nel collaborare con AMC e Gran Via Productions per portare in vita questo mondo misterioso e provocatorio.“

Un’attesa, annunciata, che sicuramente sarà ampliata anche dalla scelta di Anne Rice di cedere i diritti per quello che rimane forse il suo più grande successo, ovvero Intervista col vampiro, film del 1994 diretto da Neil Jordan (High Spirits – Fantasmi da legare, La moglie del soldato, Ondine – Il segreto del mare) che sul grande schermo decretò ancor di più l’onore e la fama di due attori d’eccezione: Tom Cruise (Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano, Rain Man – L’uomo della pioggia, Mission: Impossible – Fallout) e Brad Pitt (Vi presento Joe Black, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford).

Su questo nuovo progetto ci ha tenuto a dire la sua anche il produttore Mark Johnson, a quanto pare entusiasta di fare parte di questo team, almeno al momento, quasi tutto al femminile:

“La mia fortuna come produttore esecutivo di “Interview with the Vampire di Anne Rice” è stata più che raddoppiata con quello che Esta Spalding e Michelle Ashford stanno immaginando con The Mayfair Witches. Anche se entrambi gli spettacoli non potrebbero essere più diversi, si trovano comunque legati sotto lo stesso ombrello affascinante e coinvolgente”.

Restano ancora altri due progetti in attesa di ottenere un semaforo verde da parte di AMC: le serie basate sui romanzi Invitation to a Bonfire e Demascus, sempre di Anne Rice. Mayfair Witches, dunque, si unisce alla lineup originale del 2022 di AMC Networks, che include le stagioni finali di tre serie esclusive, The Walking Dead, Killing Eve e Better Call Saul, nonché la seconda e ultima stagione di Kevin Can F**k Himself — collega di ritorno della serie Gangs of London e A Discovery of Witches e una serie di nuovi spettacoli, tra cui 61st Street, Dark Winds, Moonhaven, Tales of the Walking Dead e Interview with the Vampire.

Tutto sarà trasmesso in streaming su AMC+ e, così come ha affermato Dan McDermott, presidente dell’intrattenimento e degli AMC Studios per AMC Networks:

“Il 2022 sarà l’anno più importante per la programmazione originale nella storia della nostra azienda, e siamo letteralmente al settimo cielo che ora includerà le prime due serie in un universo in espansione di Anne Rice costruito attorno a storie e personaggi che hanno affascinato milioni di fan in tutto il mondo. Siamo anche estremamente fortunati ad avere narratori di talento come Esta e Michelle alla guida di questo adattamento, che seguirà la prima stagione di Interview with the Vampire di Anne Rice alla fine del prossimo anno”.

Lo scorso anno AMC Networks ha acquisito i diritti delle opere di Anne Rice, che comprendono 18 titoli tra cui le serie Vampire Chronicles e Mayfair Witches, con il produttore Mark Johnson, che ha anche un accordo generale con AMC Studios, guidando lo sviluppo dell’intera collezione della scrittrice in una TV/ universo in streaming.