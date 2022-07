Anya Taylor Joy è un’attrice di Miami classe 1996, avente cittadinanza britannica. Forse il suo nome non vi dice nulla, ma è sufficiente parlare di un ruolo che ha ricoperto per farla diventare subito nota, ovvero quello di Elizabeth “Beth” Harmon, la protagonista de La Regina degli Scacchi, miniserie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 con all’attivo sette puntate.

Molto amata per il suo personaggio, è diventata un volto conosciuto a livello internazionale tanto che, dopo la miniserie, è stata la protagonista di film di successo come Ultima notte a Soho, The Northman, Amsterdam e The Menu. Ovviamente il pubblico ama essere sempre aggiornato e conoscere qualche dettaglio in più sulla vita, soprattutto su quella privata, dei loro beniamini. Per questo motivo, la notizia uscita nelle ultime ore ha attirato la curiosità di molti. Da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Anya Taylor Joy non è abituata a condividere molto della sua sfera privata ed ha mantenuto lo stesso basso profilo anche ora che si è sposata. Ebbene si, l’attrice de La Regina degli Scacchi è convolata a nozze con Malcolm McRae, musicista al suo fianco da circa un anno. Nessuna istantanea del grande giorno che i due hanno preferito vivere in maniera privata, a differenza di molte colleghe e colleghi.

Anya Taylor Joy e Malcolm McRae

I rumors sono arrivati direttamente dagli Stati Uniti dove i due si sono detti si trovando lo spazio per una cerimonia intima in Comune tra i numerosi impegni di lavoro di entrambi, soprattutto quelli di Anya Taylor Joy che, al momento, è impegnata sul set di Furiosa, il prequel di Max Max: Fury Road con le riprese che si svolgono in Australia. Stando a quanto riferisce il sito americano Page Six ci sarà anche una seconda cerimonia, questa volta con amici e parenti, non appena l’attrice tornerà fissa a Los Angeles. E se può sembrarvi strano che non ci siano scatti del grande giorno o conferme da parte dei diretti interessati, ma solo da parte di fonti vicine ai novelli sposi, vi ricordiamo che l’attrice non aveva neanche reso noto il loro fidanzamento che si è dedotto quando, lo scorso mese, sul suo anulare è comparso uno smeraldo vistoso, impossibile da far passare inosservato. Nel giro di un anno Anya Taylor Joy e Malcolm McRae si sono conosciuti, fidanzati e sposati, ma d’altronde se c’è l’amore il tempo non conta, soprattutto quando si è giovani e con una vita davanti da vivere insieme. In uno dei suoi rari momenti in cui ha parlato della vita privata, l’attrice a Vogue USA ha rivelato che:

“L’altro giorno ho detto al mio partner che era il mio hobby. Ho finalmente trovato qualcuno che siederà felicemente in silenzio con me a leggere. Praticamente abbiamo 80 anni e 7 anni allo stesso tempo, e funziona davvero bene”.

E tu cosa ne pensi di tutta questa riservatezza di Anya Taylor Joy? Hai mai visto La Regina degli Scacchi? Ti aspettiamo nei commenti!