Dopo l’esordio al Festival di Sanremo 2022 con “Virale”, certificato disco d’oro, Matteo Romano ha pubblicato oggi, Venerdì 22 Aprile, il suo nuovo singolo intitolato Apatico.

Il brano è prodotto da Riccardo Scirè e Adel Al Kassem e presenta suoni e atmosfere differenti rispetto alle prime produzioni del giovane artista di Cuneo. Nel singolo, Matteo Romano mette in mostra un nuovo lato di sé, più leggero e fresco, per sdrammatizzare ciò che talvolta può essere vista come una difficoltà.

Durante il primo lockdown a Marzo 2020, Matteo ha pubblicato cover sui social e su TikTok. Ha pubblicato anche, un pezzo di “Concedimi”, brano che è diventato il suo primo inedito e ha riscosso un enorme successo, dando inizio alla sua carriera.

Il significato di Apatico di Matteo Romano

Apatico è un brano intimo e personale. Racconta di come ci si sente nel momento in cui si viene sopraffatti dalle emozioni o da una situazione che mette in difficoltà.

Il giovane artista si racconta come una persona a volte introspettiva che ha difficoltà ad ascoltare e a leggere i sentimenti e in questo brano riesce a mettere in luce le sue emozioni.

Il suo nuovo singolo introduce quindi, una nota di leggerezza e dimostra così di sapersi confrontare con stili musicali differenti.

Il video ufficiale di Apatico vede l’artista rivivere il giorno del suo compleanno, senza però, riuscire ad esternare le proprie emozioni.

Il testo di Apatico di Matteo Romano

E se e se ne ho abbastanza di ascoltare te

Pensi che non provi niente

che odi tutta questa gente

sento odio, scrivo, amo quelle cose che

io non ti racconto sempre

toglitelo dalla mente che

Se ti sembro apatico è solo perché non mi agito

fuori c’è il sole e piove dentro il mondo dove abito

e va bene così, sono fatto così

e se mi prende il panico rispondo in modo ironico

non so che frasi usare quando sei giù come al solito

ti dico di sì, che dici, guardiamo un film?

Mi scoppia la testa

ma tanto poi passa e non mi interessa

tengo le mani in tasca

sembra non me ne importi

ma ci vengo alla festa, ho voglia di stare in giro

tornare al mattino con quella voce che fa

tu tu tu tu ru

turu ru ru ru, tu tu tu ru

Anche se non piango più

quando lo fai tu

guarda che non sono pazzo

dentro me non c’è lo spazio

quanto mi spaventa a volte

non essere forte come vedono da fuori

non so gestire le emozioni

Se ti sembro apatico è solo perché non mi agito

fuori c’è il sole e piove dentro il mondo dove abito

e va bene così (così) sono fatto così (così)

e se mi prende il panico rispondo in modo ironico

non so che frasi usare quando sei giù come al solito

ti dico di sì, che dici, guardiamo un film?

Mi scoppia la testa

ma tanto poi passa e non mi interessa

tengo le mani in tasca

sembra non me ne importi

ma ci vengo alla festa, ho voglia di stare in giro

tornare al mattino con quella voce che fa

tu tu tu tu ru

turu ru ru ru, tu tu tu ru

E mi canto da solo

tu tu tu tu ru

turu ru ru ru, tu tu tu ru

E poi parte di nuovo

tu tu tu tu ru

turu ru ru ru, tu tu tu ru

ho voglia di stare in giro

tornare al mattino con quella voce che fa

tu tu tu tu ru

turu ru ru ru, tu tu tu ru

E se ti sembro apatico è solo perché non mi agito

fuori c’è il sole e piove dentro il mondo dove abito

mi scoppia la testa

magari ora basta

E tu, cosa ne pensi del nuovo singolo di Matteo Romano? Lascia un commento!