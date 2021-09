Manca ancora più di un anno per l’uscita del secondo capitolo di Aquaman in quanto l’arrivo nel cinema, nelle sale americane, è previsto per il 16 dicembre 2022 quando uscirà Aquaman and the Lost Kingdom. Il sequel sarà prodotto da Dc Films, The Safran Company ed Atomic Monster Productions, mentre alla regia troveremo sempre James Wan pronto a regalare emozioni ai telespettatori.

Inutile dirlo, vi è grande attesa da parte del pubblico che non vede l’ora di scoprire cosa succederà ed a quali avventure andrà incontro Aquaman. D’altronde, il primo capitolo nel 2018 ha riscosso un ottimo successo incassando oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo ed ottenendo recensioni positive da parte del pubblico ed anche della critica. Nel primo capitolo, al fianco dell’attore Jason Momoa, c’era Nicole Kidman nei panni della regina di Atlantide, la mamma di Arhur Curry e pare che l’attrice australiana sia pronta per tornare anche nel secondo capitolo di Aquaman. Per il momento non vi sono ancora notizie ufficiali, ma stando ai rumors sembrerebbe proprio così. In questi giorni la Kidman si trova ad Hong Kong per Expats, la serie Amazon, però a breve dovrebbe far ritorno nel Regno Unito per prendere parte alle riprese del sequel di Aquaman che sono già in realizzazione anche se completamente avvolte nel mistero.

L’attore Jason Momoa in Aquaman

Una cosa è certa, nel cast di Aquaman and the Lost Kingdom troveremo ancora Jason Momoa nei panni del protagonista principale Aquaman, ma anche Amber Heard in quelli di Mera, Patrick Wilson in quelli di Ocean Master. Troveremo anche Dolph Lundgren pronto ad interpretare Re Nereus e Yahya Abdul-Mateen II che interpreterà Black Manta.

E tu hai seguito il primo capitolo di Aquaman? Secondo te in Aquaman and the Lost Kingdom troveremo ancora Nicole Kidman? Ti aspettiamo nei commenti!