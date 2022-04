Tratta dal videogioco online di genere MOBA “League of Legends“, sviluppato dalla Riot, “Arcane” è una serie d’animazione originale Netflix che ha per protagoniste due figure molto apprezzate e note del mondo videoludico di riferimento: Vi e la sorella Powder/Jinx, le quali sono state separate in seguito ad alcuni eventi drammatici.

L’ultimo episodio della prima stagione, però, aveva fatto ben sperare circa la possibilità di un loro ricongiungimento, ma non solo: numerosi sono stati infatti i punti di domanda che il finale ha piantato nella mente dei telespettatori, i quali di conseguenza hanno da subito sperato nella realizzazione di una seconda stagione che potesse dare risposta ai tanti interrogativi.



Detto fatto: dopo solo due giorni dalla fine della prima stagione, avvenuta a novembre 2021, Netflix ha annunciato il progetto in merito alla produzione di un continuo di “Arcane”, decisione presa in seguito al notevole successo che l’opera ha ottenuto presso il pubblico: è infatti risultata la serie col voto più alto di sempre sulla piattaforma, superando anche in breve tempo l’amatissimo Squid Game.



Tuttavia, i problemi che hanno travolto Netflix all’inizio del 2022 hanno causato un inevitabile taglio degli investimenti legati al mondo dell’animazione, come ad esempio il licenziamento del Director of Creative Leadership and Development for Original Animation, Phil Rynda, e di tutto il suo staff, con la conseguente cancellazione di alcuni progetti a tema anime nelle loro mani, quali Bone e The Twist.



Paura dei fan era che anche alla seconda stagione di “Arcane” spettasse il medesimo triste destino, vista sopratutto la notevole qualità grafica della serie, foriera come è ovvio di impressionanti costi; così però non è stato, e Netflix solo pochi giorni fa ha annunciato definitivamente la volontà di portare sul piccolo schermo il continuo della serie, grazie anche ad una solida collaborazione tra la piattaforma di streaming e la Riot.

Non si hanno però ancora dati certi circa la probabile data di uscita della nuova stagione, nè informazioni dettagliate sul numero di episodi di cui essa sarà composta: tutto ciò che ci è dato sapere è che i lavori di produzione sembrano già essere all’attivo, e che ad essi stia prendendo parte lo studio francese Fortiche.

Anche voi non vedete l’ora di rivedere Vi, Jinx, Ekko e tutti gli incredibili protagonisti di “Arcane”? Fatecelo sapere con un commento!