Dopo La Notte, ultimo disco di Ariete rilasciato in quel di Settembre 2023, la cantautrice romana, il cui vero nome è Arianna Del Giaccio, è tornata a calcare il palco dello scenario musicale italiano con un nuovissimo brano, in uscita oggi 3 maggio 2024.

Si intitola Ossa rotte, e fra poco andremo a scoprirne insieme il significato del testo.

Significato di “Ossa rotte”

Il brano tratta con intensa e profonda malinconia la dolorosa conclusione di una relazione, dettata dalla consapevolezza di come le cose, da molto tempo, non possano più funzionare.

Sebbene però quella di rompere paia una decisione presa di comune accordo, tra i due membri della storia d’amore è la cantante colei che soffre maggiormente, che ne esce con le “ossa rotte“, mentre per contro l’altra persona sembra stare meglio, lontana da lei e dal loro passato insieme.

Testo della canzone

[Strofa 1]

Lasciami i vestiti sulla porta

È da tantissimo che non può funzionare

Lascia le tue chiavi nella borsa

Per aiutarmi non posso che farti andare

[Pre-Ritornello]

Le storie finiscono, amici restano davvero, tradiscono

La casa è buia e fuori il gelo è scomodo, malinconico

E lascia in bilico

[Ritornello]

Mille voci nella testa

Sento come fisarmoniche

Cento giorni di tempesta, sai il mio nome

Ma non vedi che ora ho tutte le ossa rotte

Scelte sbagliate, scelte fatte

Perché ora ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte lе ossa rotte

[Strofa 2]

In giro si dice che stai mеglio

Sarà che la mia casa ti faceva male

Non so fare scelte col cervello

E compro oggetti che non dovrò utilizzare

[Pre-Ritornello]

I soldi finiscono, le droghe mangiano e le feste rapiscono

Io poi mi annoio e questo letto è scomodo, malinconico

E lascia in bilico

[Ritornello]

Mille voci nella testa

Sento come fisarmoniche

Cento giorni di tempesta, sai il mio nome

Ma non vedi che ora ho tutte le ossa rotte

Scelte sbagliate, scelte fatte

Perché ora ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte

[Outro]

E ho camminato a piedi nudi su tutti gli scogli

E poi mi sono innamorata e sono sbagli fatti

Ora si parla di ossa rotte, elettrocardiogrammi

E adesso ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte

Adesso ho tutte le ossa rotte.