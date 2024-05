Maggio è il mese di Arisa, possiamo dirlo a gran voce.

La cantante italiana salita alla ribalta grazie a Sincerità, brano presentato a quel lontano Festival di Sanremo del 2009, partirà infatti tra pochi giorni, precisamente il 17 di maggio, per un tour estivo che inizierà nella calabrese Crotone per concludersi il 20 settembre in quel di Buonvicino, sempre in Calabria.

Ma non solo: oggi, venerdì 10 maggio 2024, è infatti stata anche resa disponibile all’ascolto la nuova canzone dell’artista, dal titolo Baciami stupido, di cui a breve andremo ad analizzare il significato del testo.

Il brano vede la collaborazione di 4 nomi noti e amati del panorama autoriale moderno in ambito di musica, ovvero Pacifico, Simone Bertolotti, Riccardo Zanotti (il frontman dei Pinguini tattici nucleari, per intenderci) e Andrea Bonomo.

Significato di “Baciami stupido”

Il singolo di Arisa ha per protagonista, come del resto è possibile intuire anche dal titolo, il bacio.

Un bacio dato a uno sconosciuto incontrato durante una festa, unico momento da ricordare di una serata altrimenti noiosa;

Un bacio come simbolo di amore universale, scambiato senza pregiudizi “fra due uomini, due donne, tra due ultrà“;

Un bacio che sembra una promessa da mantenere, anche se essa viene dimenticata subito dopo averla formulata.

Un bacio, dunque. Che del resto è l’apostrofo rosa tra le parole “Franco” e “Forte” (cit.), ma questa è un’altra storia.

Testo della canzone

[Intro]

(Ba-ba–, ba-ba–)

(Ba-ba-ba-ba-ba–, ba-ba–)

[Strofa 1]

Mamma mia, che noia non ballare a una festa

Starsene da sola a muover solo la testa

Ansimo, sarà un momento di panico

Sto cercando occhi che non sanno chi sono

Qualche nota giusta in mezzo a quelle che stono

E mi agito quando ti vedo in un angolo, oh-oh-oh

[Pre-Ritornello]

Aspetta, tu chi sei?

Come hai detto che ti chiami?

Vieni fuori, dai, e fingiamoci speciali per un po’

Corriamo anche se il mondo va in slow-mo’

[Ritornello]

Io chiudo gli occhi e tu

Ba-ba–, ba-ba–

Baciami, stupido

Subito

Oh-oh-oh, ba-ba–, ba-ba–

Un bacio fosse anche l’ultimo

Giuralo

È una storia che non cambia mai

Mi diverto, poi tu te ne vai

Ma finita la notte non so cosa resta di noi

Forse il sapore di un ba-ba–, ba-ba–cio

[Strofa 2]

Mamma mia, che bello andare via dalla festa

Prendimi la calma, ti do un po’ di tempesta

Un attimo

Non sarà mica il tuo matrimonio?

[Pre-Ritornello]

Aspetta, tu chi sei?

Non hai detto che mi ami?

Non si dice mai

L’amore va lasciato scomodo

E vola alto solo se in low-cost

[Ritornello]

Io chiudo gli occhi e tu

Ba-ba–, ba-ba–

Baciami, stupido

Subito

Oh-oh-oh, ba-ba–, ba-ba–

Un bacio fosse anche l’ultimo

Giuralo

È una storia che non cambia mai

Mi diverto, poi tu te ne vai

Ma finita la notte non so cosa resta di noi

Forse il sapore di un ba-ba–, ba-ba–

(Ba-ba–, ba-ba–)

[Bridge]

Un bacio fra cretini (Ba-ba–, ba-ba–)

Fra corsari, fra supereroi

Un bacio di nascosto (Ba-ba-ba-ba-ba–, ba-ba–)

E la cantina, quella dove noi…

Un bacio tenero per dir la verità (Ba-ba–, ba-ba–)

Che va bene fra due uomini, due donne, tra due ultrà (Ba-ba–, ba-ba–)

Un bacio fa miracoli e tu baci da Dio (Ba-ba–, ba-ba–)

Un bacio solamente quando te lo dico io (Ba–)

[Ritornello]

Ba-ba–, ba-ba–

Baciami stupido

Subito

Oh-oh-oh, ba-ba–, ba-ba–

Un bacio fosse anche l’ultimo

Giuralo

È una storia che non cambia mai

Mi diverto, poi tu te ne vai

Ma finita la notte non so cosa resta di noi

Forse il sapore di un ba-ba–, ba-ba–

[Outro]

*Muah*.