Rosalba Pippa, meglio conosciuta come Arisa, è una cantante nata a Genova classe 1982. Diventata, con il passare del tempo, una delle voci femminile più amate in Italia grazie alla partecipazione ed alla vittoria del Festival di Sanremo, nella categoria delle Nuove Proposte, con il brano Sincerità nel 2009.

La vittoria al Festival di Sanremo ha rappresentato la svolta per Arisa che, da quel momento, vanta una carriera in ascesa con all’attivo brani dal calibro di Sincerità, La notte, Controvento, L’amore è un’altra cosa e Guardando il cielo per citarne alcuni. Proprio con Controvento, inoltre, ha vinto nuovamente il Festival di Sanremo nel 2014, questa volta nella categoria Big. La cantante è da poco tornata sulla scena musicale con l’album Ero Romantica uscito il 26 novembre, a distanza di due anni dal suo ultimo lavoro Una nuova Rosalba in città. L’album è stato anticipato dai singoli Potevi fare di più, Ortica, Psycho ed Altalene.

La cantante Arisa

Oggi Arisa torna con un nuovo brano dal titolo cuore in onda a rotazione sulle radio e presente sulle piattaforme musicali di streaming. Come sappiamo, Ero Romantica è un album in bilico tra il romanticismo ed il desiderio di libertà ed è proprio il cuore il protagonista di questa nuova canzone che viene definita dalla cantante come il brano più intenso dell’album.

Il significato di Cuore

Cuore è una canzone dove Arisa si racconta in maniera intima. Da una parte troviamo il dolore per la fine di un amore che è andato perso, ma dall’altra parte vi è la gioia di poter ricominciare nonostante tutto. Canta “Sono stata dentro ad un pozzo nero con l’acqua scura convinta che il dolore puro non ha una cura” dove a farla da padrone è il disincanto, ma è sufficiente alzare la testa per vedere che un cielo senza nuvole è pronto ad accoglierti ed a regalarti una nuova libertà “Ed adesso l’anima scarta i regali, si sente libera, ha nuove ali, questo è un posto sacro per noi due”.

E tu hai già avuto modo di sentire la canzone Cuore? Cosa ne pensi di questa nuova versione di Arisa? Ti aspettiamo nei commenti!