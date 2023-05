Rosalba Pippa, da tutti noi conosciuta semplicemente come Arisa, è una cantante di Genova classe 1982. Nel 2008 vince SanremoLab e così, l’anno successivo, arriva sul palco dell’Ariston conquistando tutti e vincendo con il brano Sincerità nella categoria delle Nuove Proposte. Da quel momento ha inizio la sua carriera che la porterà ad essere una delle voci femminili più amate nella musica italiana e non solo.

Voce di brani come La Notte, Meraviglioso Amore Mio, Controvento, Potevi Fare di Più, L’Amore è un’altra cosa, Mi sento bene fino a La casa dell’amore possibile ed Altalene per citarne alcuni. Ed oggi Arisa è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 5 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Non vado via che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano arriva a distanza di un anno dal suo ultmo singolo, la hit estiva Tu mi perdiciòn, mentre dallo scorso settembre è tra le professoresse di Amici. Ed è pronta per tornare più forte di prima infatti racconta che:

“Dopo tanti tentativi, tra false illusioni e dure realtà adesso mi vedo e vedo con chiarezza l’orizzonte verso cui voglio dirigermi. Questo è solo il primo passo”.

La cantante Arisa

Il significato di Non vado via

Non vado via, il nuovo singolo di Arisa, è una canzone intima, profonda ed avvolgente dove la talentuosa voce di Arisa è accompagnata dai suoni morbidi e distensi che ci riportano alla memoria le sonorità delle ballad tipiche degli anni Novanta. Il punto forte del brano è il ritornello che riesce ad emozionare raccontando un sentimento forte e positivo, ovvero la voglia di esserci e di restare nonostante tutto. A proposito del singolo, Arisa rivela:

“Non vado via è una bellissima canzone scritta secondo i canoni della melodia tradizionale italiana. Ha qualcosa di così magico ed universale che potrebbe essere anche la colonna sonora di un film di Walt Disney. Volutamente super nineties, è una storia a lieto fine che ti lascia dentro un senso di sollievo e la voglia di farcela”. Arisa è completamente concentrata sulla sua carriera musicale, ma c’è chi è pronto a scommettere che a breve lascerà il ruolo di professoressa ad Amici per dedicarsi alla sua carriera ed al suo vero amore.

