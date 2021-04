In arrivo oggi, in rotazione radiofonica e in digitale, nuovo singolo Ortica di Arisa, che per l’occasione ci sorprende con un testo in napoletano e italiano, un racconto intimo di un amore che finisce, di un dolore insopportabile.

Curiosa la scelta di Arisa di scrivere in napoletano il testo della canzone, che per lo stile musicae rimane invece perfettamente aderente allo stile della cantautrice.

Il significato del singolo Ortica di Arisa

Ortica è una canzone che parla di una storia d’amore finita male, una riflessione sulle emozioni dolorose provate, e il tentativo di affrontare l’abbandono e la solitudine che seguono la fine di un rapporto di coppia.

Ecco le parole usate dalla stessa Arisa per descrivere Ortica:

Ortica è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia. Quand’ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesa come donna ed essere umano. L’ortica ha un odore dolce, le foglie dell’ortica hanno una forma che ricorda molto l’organo sessuale femminile, ricoperto di peli. Quando questi peli si spezzano però, emanano un odore acido e da questi fuoriesce una sostanza urticante. Un po’ come diventiamo noi quando ci accorgiamo di non essere amate abbastanza, un po’ come ci trattano quando non ci amano più. Arisa

Un tema sempre verde nel mondo della musica, che con Arisa prende una piega originale portando in campo la pianta dell’ortica per raccontare un’emozione che spesso è difficile da esternare.

E tu cosa ne pensi di Ortica? Ti piace Arisa che canta in napoletano? Lascia un commento per dire la tua, ma leggi prima il testo per intero e la traduzione che trovi qui sotto.

Il testo di Ortica di Arisa

Pecché m’e ritt sì

Saglienn a casa mia

Pecchè m’e ritt amore ti vorrò per sempre

solo a te per sempre

E poi sei andato via

Riciv vita mia

Ma solamente adesso so che era tutt bucia

E c’aggia crer che è finita e punto come passa un mal di testa

Fors stev sul io

Pur stanotte chiur a chiav tutt e port

ca nisciuno m’adda sendere

Chiagnere pe te

Faccia cuntenta

se cu ess pass o tiempo

te fa rirere o è pesante

comm e ritt a me

Sorridi, nun rirere e parla e taci

Amore bello quanto mi piaci

se solo quando voglio mi baci

(E pure nun vai buon chiù)

Dimmi e mi hai detto torno a casa a fatica

Pensavo fosse sul na sfida

Trattata come fosse un’ortica

E po non t’aggio visto cchiu

Sto cor lo hai rubat tu

E mo non so cchiu io

Vulesse sul rorm p scurdarme r st’ addio

Me scaicquo a facc annand o specchio e dico tutt appost

ma indo o cor che tengo o saccio sul io

Pur stanotte aggio sbarrat tutt e port

che nisciuno madda sendere

Chiagnere pe te

Sorridi non ridere parla e taci

Amore bello quanto mi piaci

Se solo quando voglio mi baci

E pur nun vai buon chiù

Dimmi e mi hai detto torno a casa a fatica

Pensavo fosse sul na sfida

Trattata come fossi un’ortica

E po non c’aggio vist cchiu

Stu cor l’hai rubat tu



Dimmi e mi hai detto torno a casa a fatica

Pensav foss sul na sfida

Trattata come fosse un’ortica

E poi non ciaggio vist cchiu

Sto cor lo hai rubato tu

E poi non t’aggio vist chiù

Traduzione

Perché mi hai detto sì

Salendo a casa mia

Perché mi hai detto amore ti vorrò per sempre

solo a te per sempre

E poi sei andato via

Dicevi vita mia

Ma solamente adesso so che era tutta una bugia

E devo crederci che è finita e punto, come passa un mal di testa

Forse ero da sola

Pure stanotte chiudo a chiave tutte le porte

perché nessuno deve sentirmi

piangere per te

Faccia contenta

se così passa il tempo

ti fa ridere o è pesante

come hai detto a me

Sorridi, non ridere, parla e taci

Amore bello quanto mi piaci

se solo quando voglio mi baci

(E pure non va più bene)

Dimmi e mi hai detto torno a casa a fatica

Pensavo fosse solo una sfda

Trattata come fosse un’ortica

E poi non c’ho visto più

Questo cuore l’hai rubato tu

E ora non sono più io

Vorrei solo dormire per scordarmi di quest’addio

Mi sciacquo la faccia davanti allo specchio e dico tutto apposto

ma quello che ho nel cuore lo so soltanto io

Pure stanotte ho sbarrato tutte le porte

Perché nessuno deve sentirmi

Piangere per te

Sorridi, non ridere, parla e taci

Amore bello quanto mi piaci

Se solo quando voglio mi baci

E pur non va più bene

Dimmi, e mi hai detto torno a casa a fatica

Pensavo fosse solo una sfida

Trattata come fossi un’ortica

E poi non c’ho più visto

Questo cuore l’hai rubato tu



Dimmi e mi hai detto torno a casa a fatica

Pensavo fosse solo una sfida

Trattata come fosse un’ortica

E poi non c’ho più visto

Questo cuore lo hai rubato tu

E poi non c’ho più visto