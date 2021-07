Il nuovo singolo di Arisa si chiama Psyco, una canzone che si discosta molto dallo stile che siamo abituati a sentire dall’artista. Un sound moderno, dove Arisa sembra puntare meno sulla sua potente voce, e più sul significato del testo e il suono.

Sinceramente credo che Psyco non sia una canzone molto ben riuscita, soprattutto non per Arisa. Lo stile non le si addice, e la voce non è valorizzata come merita. Ovviamente i gusti son gusti, ma in questa canzone stento a riconoscere la grande voce di Rosalba Pippa, mentre credo che il testo meriti sicuramente più attenzione.

Il significato del testo di Psyco di Arisa

Con Psyco Arisa decide di difendere quello che sente di essere, la sua vita, le sue scelte, la voglia di difendere il suo vero benessere, di difendersi anche da una relazione, dopo aver avuto tante delusioni.

Ecco con quali parole la cantante descrive la canzone:

Psyco è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull’amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipendente dall’amore di un uomo, e di credere che posso farcela da sola a fare tutto, senza dare adito a chi mi giudica “Psyco” solo perché scelgo di essere felice e di vivere come mi va, è solo invidia.. Arisa

Insomma, è capitato a tutti di aver bisogno di dedicare qualcosa a noi stessi, di smettere di farci intossicare la vita dai giudizi altrui, e di dedicare tutte le energie a noi stessi come individui, e non parte di una coppia. Bene, il testo di Psyco è una dedica a questa forma di protezione, ma anche un passo verso una crescita personale, pena di forza e sano egoismo.

A differenza della musica, il testo e soprattutto il suo significato, mi piace molto.

E tu cosa ne pensi di Psyco di Arisa? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.