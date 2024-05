“La vita è breve. Concediti un’avventura” questo era il celebre slogan del sito per appuntamenti più famoso al mondo, Ashley Madison. Il “caso” è da poco diventato una docu-serie Netflix in tre puntate e parla proprio del sito di incontri, creato nel 2002, dedicato esclusivamente alle coppie sposate che cercavano una “avventura” extra matrimoniale di comune accordo.

Tutto questo fino al caos scatenato nel 2015 quando il sito subisce un attacco informatico, con annessa fuga dei dati intimi di milioni di utenti. In poco tempo sono naufragati matrimoni e distrutte vite.

Questa docuserie di Minnow Films e del regista Toby Paton esplora la creazione del sito web durante il boom di Internet, le persone che usavano il sito per scoprire una parte delle loro vite amorose che sentivano mancare e l’attacco informatico che ha fatto crollare tutto.

Ashley Madison: molte donne hanno perdonato i mariti

Si tratta della storia della fuga di dati più intimi immaginabili dei tempi moderni e di quello che è successo quando i desideri più oscuri, i tradimenti disdicevoli e i segreti sessuali delle persone sono stati rivelati al mondo intero. Moltissime famiglie si sono divise ma altrettante hanno deciso di perdonare e continuare la relazione.

Non è facile pensare che nonostante i dati pubblicati e visibili da tutti molte mogli abbiano deciso di perdonare il proprio marito e continuare il matrimonio eppure è ciò che è avvenuto dopo lo scandalo. La decisione di alcune di loro ovviamente ha fatto infuriare tantissime altre donne che non sono d’accordo con la scelta di perdonare un tradimento, scoperto così e avvenuto in questo modo.

L’azienda, dopo lo scandalo è stata ristrutturata e ricostruita. Nel 2017, ha risolto una causa collettiva da 576 milioni di dollari da parte di ex clienti che hanno subito danni alla loro vita privata, per 11,2 milioni di dollari, sebbene i loro dati rimangano online. E questo rende ancora più difficile capire come le mogli possano continuare il loro matrimonio dopo questa mancanza di rispetto.

Rob Segal, nuovo CEO del sito ha promesso, oltre ad altri cambiamenti, anche rinnovate misure di sicurezza e protezione per evitare che un simile attacco capiti nuovamente.

Secondo la serie, il sito ora afferma di avere più di 70 milioni di utenti. Il suo marketing ha un profilo significativamente più basso rispetto a quanto aveva prima della fuga di dati, ma è ancora ampiamente diffuso in tutto il Paese.

