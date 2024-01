Paura per per Ashley Park, la star di “Emily in Paris”. L’attrice 32enne ha pubblicato una serie di foto su Instagram, spiegando di essere stata ricoverata in ospedale, in terapia intensiva. “Mentre sono qui a elaborare quello che è successo e riprendermi dalle prime settimane del 2024, l’unica parola a cui riesco a pensare è gratitudine”, ha scritto nel post.

La giovane attrice ha poi aggiunto: “Durante le vacanze da dicembre a Capodanno, quella che era iniziata come una tonsillite si è trasformata in un pericoloso shock settico, che ha infettato e colpito diversi dei miei organi. Sono grata che la mia salute sia migliorata, nonostante ciò che ci era stato detto inizialmente”.

Una fonte vicina all’attrice conferma che la donna era “molto malata” ma che ora “sta lentamente guarendo”.

Ashley Park “Emily in Paris”: il messaggio rivolto a Paul Forman

Ashley Park è molto riconoscente a Paul Forman, che ha conosciuto nella terza stagione di Emily in Paris e da cui è inseparabile. I due sono stati visti per mano ad ottobre, alla Beauty Dinner di “The Hollywood Reporter”, ma non hanno mai confermato pubblicamente la loro relazione.

Lui, però, le è stato accanto durante la malattia, e quello che lei gli ha scritto suona proprio come una dichiarazione d’amore: “Hai placato le mie paure e mi hai sostenuto tra ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, un pronto soccorso spaventoso, innumerevoli esami e iniezioni, dolore lancinante e tanta confusione. Il tutto mentre eravamo soli dall’altra parte del mondo, lontano dalle persone che conosciamo”, è il commento dell’attrice alla foto in cui Forman è con lei in ospedale. “Ti voglio bene Paul, più di quanto riuscirò mai a dire”.

La star è anche profondamente grata “a tutti i medici e agli infermieri di terapia intensiva che hanno lavorato instancabilmente. Un ringraziamento infinito alla mia squadra personale di eroi a casa, a Paul, ai miei genitori e ai medici”.

Ashley Park era un po’ restia a condividere la notizia del ricovero in ospedale perché è “ancora in fase di guarigione”, ma sa che il peggio è passato. “Vi amo tutti. Sto guarendo e prometto che starò bene”, conclude l’attrice.

E tu conoscevi quanto accaduto a Ashley Park, la star di “Emily in Paris”? Lascia un commento!