Jennifer Lopez è un’attrice ed una cantante di New York classe 1969 di origini portoricane. Si tratta di una delle donne più amate del mondo sia per la sua bellezza, ma anche per il suo talento che è stato in grado di appassionare il pubblico internazionale. D’altronde non c’è una disciplina in cui la donna non eccelle: ballerina straordinaria, cantante di canzoni in grado di farti venire voglia di ballare, attrice strepitosa.

Per questo motivo ha all’attivo un successo dietro l’altro come i film Un amore a 5 stelle, Ricomincio da me e Quel mostro di mia suocera per parlare di alcuni lavori che l’hanno vista protagonista o brani come On The Floor, Pa Ti, Love Don’t Cost A Thing e Dance Again per citarne alcuni. Ed ora Jennifer Lopez è pronta per tornare sul piccolo schermo in quanto sarà la protagonista di Atlas, un film sci-fi atteso con ansia dal pubblico. La Lopez vestirà i panni di Atlas Shepard, una geniale analista che prende parte ad una missione molto rischiosa, ovvero dovrà decidere se affidarsi o meno a Smith, un’intelligenza artificiale o se, in caso, provare a salvarsi da sola.

Atlas, inizialmente, non vuole affidarsi all’intelligenza artificiale, ma quando le cose si fanno troppo rischiose non ha scelta e deve provare ad affidarsi ad essa, superando i limiti delle possibilità umane. Il film farà il suo debutto su Netflix tra un mese esatto, precisamente il 24 maggio. Come sappiamo, il colosso di streaming è alla costante ricerca di titoli in grado di attirare l’attenzione del pubblico sia per poter mantenere fedeli i suoi abbonati, ma al tempo stesso anche per avere nuovi utenti e mantenere, così, il suo primato soprattutto nei confronti dei diretti avversari quali Amazon Prime Video e Disney + che, nell’ultimo periodo, stanno prendendo sempre più piede. Nel frattempo, per rendere meno pesante l’attesa, è stato reso pubblico il trailer che ci rivela cosa dobbiamo aspettarci dall’arrivo di Atlas.

Jennifer Lopez protagonista di Atlas, film in arrivo su Netflix

Analisi del trailer di Atlas

Atlas è un film che sarà diretto da Brad Peyton, mentre è stato scritto da Leo Sardarian e da Aron Eli Coleite. Nel trailer notiamo subito come ci sia un mix tra fantascienza ed azione, ma di certo non mancano risvolti comici in grado di rendere meno pesante la trama. Il film è ambientato in un futuro neanche troppo lontano da noi dove l’intelligenza artificiale prende sempre più piede. Possiamo lasciarci andare a questa possibilità o dobbiamo ancora rimanere ancorati al passato? L’intelligenza artificiale, inoltre, inizia ad assomigliarci sempre di più.

Atlas ha tutte le carte in regola per essere un vero successo. Nel cast, infatti, oltre a Jennifer Lopez troviamo nomi importanti come quelli di Simu Liu, Gregory James Cohan, Lana Parilla, Sterling Brown, Mark Strong ed Abraham Popoola. Inoltre Atlas segna il ritorno di Jennifer Lopez sulla piattaforma di Netflix dopo il successo dello scorso anno ottenuto con The Mother.

