“Attraverso te” è il nuovo brano di Marco Mengoni cantato insieme a La Rappresentante di Lista, tratto dall’album “Materia (Pelle)”, uscito oggi, 7 Ottobre 2022.

Il nuovo disco è il proseguimento del progetto musicale “MATERIA”, un percorso in tre album iniziato con MATERIA (Terra), per mostrare tre anime differenti, ma complementari, che uniscono le origini musicali di Mengoni, le sue ricerche sonore e la sua attenzione verso la contemporaneità.

Tre album che, in tre mondi sonori differenti, rappresentano e raccontano la sua unicità musicale, attraverso la narrazione di ciò che per lui è importante.

Il significato di “Attraverso te” di Marco Mengoni

“Attraverso te” (feat. La rappresentante di Lista) è il primo duetto che incontriamo all’interno del nuovo album di Marco Mengoni, Materia (Pelle).

Riguardo alla canzone creata insieme al duo l’artista dice: “sono magia, abbiamo prolungato le sessioni in studio perché si è creata una bellissima sintonia creativa”.

Il brano racconta del viaggio attraverso l’altro che comporta un reale arricchimento per l’essere umano. Nella canzone è tangibile l’urgenza di immergersi in mondi diversi, la curiosità e i segni dell’attraversamento che restano sulla nostra pelle come testimonianza di un incontro.

Il testo di “Attraverso di te” di Marco Mengoni

Sono giorni difficili

Che fanno male da perdersi

Io ti nascondo i miei limiti

Non farà male un po’ cedere

Non avere paura

Sono desideri che hai

Sono sogni veri che ho

Che scoprirò

Attraverso me

Vedo riflesso quello che cresce in te

Attraverso me

Saluterò le paure

Attraverso me

Sorriderò per non farti piangere

Attraverso me

Attraverso te

Attraverso te che attraversi me

Sono giorni ruvidi

Pomeriggi fragili

E ti nascondo i miei limiti

Può farti male non fingere

Poi vorrei un po’ credere

Che dopo un fuoco si può ancora vincere

Attraverso me

Vedo riflesso quello che cresce in te

Attraverso me

Saluterò le paure

Attraverso me

Sorriderò per non farti piangere

Attraverso me

Attraverso te

Attraverso te che attraversi me

Se distratta, la mente si mette a inventare

Ammetto, mi piace poterti guardare (Mhm)

Sembra di essere pronti ancora a superare

Le paure che in fondo saluterò

Attraverso me

Vedo riflesso quello che cresce in te

Attraverso me

Saluterò le paure

Attraverso me

Sorriderò per non farti piangere

Attraverso me

Attraverso te

Attraverso te che attraversi me

