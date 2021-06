Anche per la serie tv Atypical sta per giungere la parola fine. Con la sua quarta stagione, infatti, si chiude la storia di Sam e dei suoi amici e parenti, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.

Ora, con l’arrivo del trailer ufficiale in italiano di Atypical 4, ecco che vediamo le prime immagini della stagione finale e tutte le anticipazioni che ci portano.

Analisi del trailer di Atypical 4

Nel trailer, che ti mostriamo in cima all’articolo, capiamo da subito che un nuovo importante capitolo si sta aprendo per Sam, il ragazzo diciannovenne che ha alle spalle problemi di autismo, è infatti pronto ad una nuova vita legata all’ inizio del college.

Sin da subito il trailer ci racconta degli “inizi”, la vita di Sam da solo, in una nuova casa, l’inizio del college, tutto è una novità e soprattutto una porta su un futuro che nessuno può programmare in modo schematico.

Ed è proprio questa imprevedibilità, questa giostra di novità e nuove emozioni, che bloccano Sam, che sin dai primi momenti inizia a nutrire i suoi dubbi sulla capacità di farcela, di superare i problemi di ogni giorno, e quelli legati allo studio. Ma più di ogni altra cosa, Sam ha paura di non sapere verso cosa mirare…

Nel trailer vediamo anche i genitori, i suoi amici, e tutte le persone, vecchie e nuove, che orbiteranno intorno alla nuova vita di Sam.

Riuscirà il nostro protagonista a superare gli iniziali timori e a finire il college? Ma soprattutto, scoprirà cosa voler “diventare da grande”?

A tutto questo troveremo risposta nella stagione finale di Atypical, che promette di trascinarci in un viaggio bellissimo, che non è altri che la vita stessa.

All’inizio di un viaggio, nessuno sa cosa aspettarsi. E’ questo a rendere ogni nuovo inizio così eccitante: non sai cosa succederà finchè non si arriva alla fine. dal trailer di Atypical 4

Cosa ne pensi del trailer di Atypical 4? Lascia un commento per dire la tua.