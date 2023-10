L’autopsia eseguita sul corpo senza vita dell’attore di “Friends” Matthew Perry deceduto lo scorso 28 Ottobre è risultata inconcludente. Ancora quindi non certa la causa della sua morte. Per avere un quadro più chiaro su quanto successo si dovranno aspettare i risultati dei test tossicologici, come trapelato dall’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles.

Perry, una delle star del grande successo televisivo “Friends” apparentemente sembra essere morto per annegamento in una vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles, nelle Pacific Palisades.

“Friends” è andato in onda dal 1994 al 2004, con Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow. Perry ha interpretato Chandler Bing nello show, che è stato uno degli spettacoli più visti in prima serata negli Stati Uniti.

Nelle scorse ore, la famiglia di Perry ha diffuso un comunicato di ringraziamento per l’affetto ricevuto dai fan di tutto il mondo.

Autopsia Matthew Perry: la sua dipendenza raccontata in un libro

Perry aveva una storia ben documentata di abuso di alcol e farmaci da prescrizione, ma è stato riferito che non è stata trovata alcuna droga sulla scena e non si sospetta alcun atto scorretto. Lui stesso aveva raccontato la sua storia nel libro di memorie del 2022, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”.

“Ciao, mi chiamo Matthew, anche se potresti conoscermi con un altro nome. I miei amici mi chiamano Matty. E dovrei essere morto”, ha scritto Perry in apertura del libro.

“È la fredda e dura verità sull’essere un tossicodipendente. Chi ce l’ha fatta. Chi deve farcela ogni giorno. Il lavoro che devi fare ogni giorno per salvarti da questo mostro che vive nel tuo cervello è una cosa sconcertante da vivere”.

Dopo “Friends”, Perry ha recitato in altri tre programmi televisivi di breve durata: “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Mr. Sunshine” e “Go On” .

Ha anche registrato molte apparizioni come ospite o in ruoli ricorrenti in altri programmi TV di successo, tra cui “The West Wing”, “Ally McBeal”, “Scrubs” e “Beverly Hills, 90210”.