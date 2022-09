Ava Max torna a deliziare il suo pubblico con una nuova canzone dal titolo molto evocativo: “Million Dollar Baby“, prima traccia del suo secondo album in studio, “Diamond and Dancefloors“.

Il brano campiona la hit datata anni ’90 “Can’t fight the moonlight“, ed è stato pubblicato ieri, giovedì 1 settembre 2022.

Significato della canzone

“Million Dollar Baby” è un singolo molto intimo ed estremamente sentito da Ava Max, in quanto, come dichiarato da lei stessa, l’ha composto in un momento particolare, in cui il suo cuore era infranto dalla conclusione di una storia d’amore nella quale aveva dato tutta se stessa.

Ma dopo il dolore c’è – ci deve essere – la rinascita, che indubbiamente inizia con il ritrovamento di sé e di quella forza che sembrava essere scomparsa per sempre. Arriva dunque il momento di essere una vera e propria “Million dollar baby“, come a suo tempo è stata nel film omonimo la bravissima Hilary Swank nei panni della tenace Maggie Fitzgerald.

La canzone di Ava Max parla proprio, in terza persona, di questa rinascita.

Traduzione del testo

[Intro]

(Lei è un miracolo)

(Lei è un miracolo, oh, oh, oh, ooh)

[Verso 1]

Diamanti

Trasforma le lacrime in diamanti, woah-oh

Cercando di trovare quel rivestimento d’argento

[Pre-Ritornello]

E di tanto in tanto, andrò a camminare al crepuscolo

Conto alla rovescia fino a mezzanotte

Chiudo gli occhi e aspetto che risplenda

Mi nascondo nell’ombra

Pregando che si liberi



[Ritornello]

Nell’oscurità della notte, ha il pericolo nella sua mente

È una bambina da un milione di dollari, nessuno può spiegarlo

Lei è un miracolo

È un miracolo, oh, oh, oh, ooh

Si è liberata dalle sue catene, ha trasformato il fuoco in pioggia

È una bambina da un milione di dollari, è destinata a farti impazzire

È un miracolo

Lei è un miracolo, oh, oh, oh, ooh

[Verso 2]

Il cuore si è infranto, oh-oh

Non puoi tenerla giù, oh-oh (Ah, ah, ah)

Fredda come il ghiaccio, oh-oh

Sta tornando in vita però, oh-oh-oh

[Pre-Ritornello]

E di tanto in tanto, andrò a passeggiare al crepuscolo

Contando alla rovescia fino a mezzanotte

Chiudo gli occhi e aspetto che risplenda

Mi nascondo nell’ombra

Pregando che si liberi

[Ritornello]

Nell’oscurità della notte, lei ha il pericolo nella sua mente

È una bambina da un milione di dollari, nessuno può spiegarlo

Lei è un miracolo

È un miracolo, oh, oh, oh, ooh

Si è liberata dalle sue catene, ha trasformato il fuoco in pioggia

È una bambina da un milione di dollari, è destinata a farti impazzire

È un miracolo

Lei è un miracolo, oh, oh, oh, ooh



[Post-Ritornello]

Ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma-ma, miracolo

Ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, miracolo

Ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma-ma-ma

Lei è un miracolo, oh, oh, oh, ooh

[Ritornello]

Nel buio della notte, lei ha il pericolo in testa

È una bambina da un milione di dollari, nessuno può spiegarlo

Lei è un miracolo

È un miracolo, oh, oh, oh, ooh

Si è liberata dalle sue catene, ha trasformato il fuoco in pioggia

È una bambina da un milione di dollari, è destinata a farti impazzire

Lei è un miracolo (Lei è un miracolo, yeah-eah)

Lei è un miracolo, oh, oh, oh, ooh

[Post-Ritornello]

Ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma-ma, miracolo

Ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma, miracolo (Ohh)

Ma-ma-ma-ma-ma, ma-ma-ma-ma-ma (Oh-oh-oh)

Lei è un miracolo, oh, oh, oh, ooh.

