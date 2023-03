Forte del grande successo del suo ultimo Ep “Giù”, Neima Ezza è tornato con “Avanti” nuovo singolo che con ogni probabilità gli regalerà nuove importanti soddisfazioni a livelli di numeri dello streaming. Il brano è pubblicato sotto l’etichetta Epic Records/Sony Music Italy in tutte le piattaforme online ma anche in radio.

Al lavoro sulla produzione del singolo ci si sono messi i 2nd Roof, che in passato già avevano firmato la base dell’altro singolo di Neima “Perdonami”.

Il grande successo di Neima sottolinea la profondità di un artista dalla penna incredibile, capace di aprirsi a nuove sfide restando sempre fedele alla storia di quartiere che racconta nelle sue canzoni, a quel legame da sempre intenso con la periferia milanese e il tessuto sociale di San Siro.

Neima Ezza è un rapper capace di trasportare l’ascoltatore nel proprio immaginario in maniera sincera, condividendo i ricordi e il proprio vissuto attraverso la musica.

Il significato di “Avanti” di Neima Ezza

Il brano è un pezzo molto introspettivo e carico di emotività e caratterizzato anche da una forte vena malinconica.

“Avanti” racconta con un linguaggio sincero e diretto tutte le difficoltà e i pensieri inquieti che accompagnano l’artista nella sua quotidianità, toccando in maniera genuina e sensibile temi come la salute mentale, la depressione e l’insonnia.

Nel testo di questo pezzo in particolare l’artista cerca di andare oltre lasciandosi alle spalle il passato e guardando al futuro, ma non ci riesce, perchè per lui è ancora troppo presto.

Il testo di “Avanti” di Neima Ezza

Io mi sveglio la mattina

che c’ho già il mal di vita

non basta un’Aspirina

a far passare questo dolore

sai vorrei farla finita

ma son bravo a fare finta

se questo film continua

continuo a fare l’attore

dentro il gatto poco amore

so che l’unica ossessione

cali di depressione

combatto contro il mio umore

la mia mente è una prigione

ormai sai dormo poche ore

non mi serve un dottore per capire che sto male

Sveglio ormai da giorni, non faccio mai bei sogni

vivo spesso dentro un incubo

forse è meglio che ti scordi lo sai

non ci sarà mai più noi

Vorrei solo andare avanti

per scordarmi tutto ciò che no, non serve

nella testa ho ancora i traumi

di quando non c’era nessuno ne niente

e non dico che mi manchi

pure se stavamo bene io e te

non saremo mai lontani

sotto lo stesso cielo, le stelle

Mia sorella non cammina, non parla, e non gesticola

sopra la carrozzina per tutta la sua vita

c’è mia mamma che la fissa

poi la vedo scoppia in lacrime

l’abbraccia forte a sé è inutile dirle di non piangere

ed io mi sento così debole

pure se sembro forte

urlo e mi dispero fino a perdere la voce

ci sono le paranoie che mi ammazzano

la notte, che mi tengono sveglio sempre quando cala il sole

Sveglio ormai da giorni, non faccio mai bei sogni

vivo spesso dentro un incubo

forse è meglio che ti scordi lo sai

non ci sarà mai più noi

Vorrei solo andare avanti

per scordarmi tutto ciò che no, non serve

nella testa ho ancora i traumi

di quando non c’era nessuno ne niente

e non dico che mi manchi

pure se stavamo bene io e te

non saremo mai lontani

sotto lo stesso cielo, le stelle

(andare avanti)

non ci riesco

(anddare avanti)

