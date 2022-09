Avatar è un film che ha fatto il suo debutto nel 2009 diventando subito uno dei titoli più visti ed amati in tutto il mondo. Un colossal di fantascienza in grado di farti rimanere attaccato al teleschermo per scoprire cosa succede. D’altronde detiene diversi record di incassi ed è stato anche il film con più incassi nella storia del cinema. All’attivo ha tre premi Oscar vinti nel 2010 come miglior fotografia, miglior scenografia e migliori effetti speciali.

Ovviamente, come ogni grande titolo che si rispetti, c’è attesa per conoscere il suo futuro soprattutto dopo mesi di rumors. E pare che la produzione di Avatar 4 sia ufficialmente iniziata. Al momento non ci è dato conoscere il titolo, ma la notizia è fondata ed ufficiale in quanto proviene direttamente dal regista James Cameron che, durante l’evento D23 Expo dove è intervenuto a distanza attraverso un collegamento satellitare, ha mostrato anche sei clip di Avatar: La via dell’acqua ed ha definito il nuovo film quasi un’odissea rivelando come la post produzione stia procedendo senza sosta e che sono in corso le riprese del terzo capitolo oltre, ovviamente, anche la produzione di Avatar 4 che è attesa per il 2026.

Le sei scene sono state viste dai fortunati presenti che, dotati di occhialini 3d, hanno potuto immergersi in questo mondo con la prima scena dove i Na’vi nuotano nell’oceano di Pandora, nella seconda invece guardano un vecchio video della dottoressa Grace Augustine ed osservano il corpo Na’vi di Grace (non sappiamo se è solo addormentata o davvero morta) in un contenitore di vetro pieno di liquido. Nella terza scena troviamo diversi bambini rapiti dai marine di Quaritch che hanno forma di Na’vi tanto che Sully e Neytiri li attaccano nella foresta di Pandora per salvarli, una scena descritta come estremamente violenta. Un confronto tra i personaggi di Zoe Saldana e Sam Worthington va in scena nella quarta scena, mentre nella quinta scopriamo che la famiglia di Neytiri e Jake ora vive con una nuova tribù le cui regole sono strettissime. Nell’ultima scena, invece, i figli di Neytiri e Jake imparano a fare amicizia con creature acquatiche gigantesche. Inutile dirlo, tutto questo ha fatto aumentare l’attesa ed il desiderio di vedere cosa ci riserverà il nuovo lavoro in arrivo e le novità che porterà con sé.

E tu sei un fan di Avatar? Cosa ti aspetti da Avatar: La via dell’acqua? Ti aspettiamo nei commenti!