La versione live-action di “Avatar: la leggenda di Aang” di Netflix è tutto ciò che i fan speravano che fosse Il remake molto atteso offre il dramma, il fascino e lo spettacolo dell’originale.

Com’è nata questa serie?

Tra le difficoltà passate del franchise e le incertezze riguardanti la nuova produzione, l’attesa e l’apprensione dei fan per questa nuova versione di Netflix sono state più elevate che mai. Il tentativo precedente di trasformare il famoso cartone animato di Nickelodeon, trasmesso per tre stagioni dal 2005 al 2008, in un film live-action destinato a un vasto pubblico non è stato ben accolto, finendo per essere molto criticato. La decisione di M. Night Shyamalan, nel suo film del 2010, di scegliere attori caucasici per interpretare i personaggi principali ha scatenato una grande polemica. Questa scelta ha portato a proteste prolungate da parte dei fan e ha fatto sì che il film venisse fortemente bocciato dal pubblico e dalla critica. Nel 2012, un coraggioso ampliamento della serie, che narra le avventure del successore di Aang, Korra, ha dato nuovo impulso al franchise, nonostante abbia suscitato numerose controversie per aver introdotto una protagonista femminile con caratteristiche considerate complesse. Dato il disappunto ancora vivo tra i fan a causa del film, l’annuncio di Netflix di realizzare una nuova versione live-action della serie, composta da otto episodi, ha sollevato molte preoccupazioni. La situazione si è complicata ulteriormente quando i creatori originali della serie, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, hanno deciso di lasciare il progetto nel 2020, a due anni dall’annuncio iniziale. L’abbandono dei creatori, unito ai ritardi dovuti alla pandemia, ha fatto sorgere dubbi tra i fan sulla reale possibilità che il progetto vedesse la luce.

Si saranno ricreduti?

L’attesa per il lancio della serie si è rivelata giustificata. Anche se ci sono diversi aspetti su cui si potrebbe dibattere riguardo alla versione della serie curata dallo showrunner Albert Kim, numerosi elementi funzionano così bene che questa nuova versione di Avatar non solo ha rinvigorito l’intero franchise, ma ha anche dato una svolta positiva al progetto delle serie live-action di Netflix, che stava attraversando un periodo difficile.

Sono un grande estimatore di Avatar; ritengo che la serie originale di Nickelodeon sia tra le migliori mai prodotte per la televisione. In soltanto tre stagioni, riesce a sviluppare una narrazione epica e una profonda evoluzione dei personaggi, obiettivi che molte serie, anche di durata doppia, non riescono a raggiungere. Questo successo deriva dal suo essere uno show per tutte le età che, al contempo, affronta temi difficili come la guerra, il genocidio, il fascismo, il trauma e l’abuso sui minori con una sincerità rara.

Il risultato è uno serie che altalena tra momenti di grande impatto emotivo e momenti di pura gioia. Ogni eroe si confronta con una perdita personale significativa, mentre cerca di opporsi alla Nazione del Fuoco, una potente forza militare intenzionata a colonizzare il resto del mondo. Questo mondo è popolato da creature fantastiche, città in stile steampunk e quattro gruppi distinti, ciascuno caratterizzato dalla propria affinità con uno dei quattro elementi tradizionali: la Nazione del Fuoco (che trae ispirazione dal Giappone imperiale, dalla Cina e da altre culture dell’Asia orientale), la Tribù dell’Acqua (ispirata agli Inuit e ad altre culture delle regioni subartiche), il Regno della Terra (ispirato alla cultura imperiale cinese) e i Nomadi dell’Aria (che riflettono le culture buddista e indù del Tibet e di alcune aree del Sud-est asiatico). All’interno di queste tribù, alcune persone, conosciute come dominatori, hanno il potere di controllare l’elemento a cui sono legati.

In questo mondo fantastico, esiste un solo essere umano, conosciuto come l’Avatar, che possiede l’eccezionale abilità di controllare tutti e quattro gli elementi naturali: acqua, terra, fuoco e aria. Questa capacità unica viene trasmessa di generazione in generazione attraverso una successione ininterrotta di Avatar precedenti. La sparizione dell’ultimo Avatar, Aang, avvenuta un secolo fa, ha lasciato campo libero alla Nazione del Fuoco per attaccare e devastare le altre nazioni. Tra queste, i Nomadi dell’Aria, il popolo di origine di Aang, sono stati completamente sterminati. Nel suo viaggio, Aang viene aiutato da Katara e Sokka, fratello e sorella della Tribù dell’Acqua. Hanno perso la madre in un genocidio perpetrato dalla Nazione del Fuoco, e il loro padre è al fronte. Insieme, hanno il compito di recuperare il tempo perduto e di sconfiggere il Signore del Fuoco, mettendo fine alla sua tirannia. Questo tema, piuttosto grave per una serie animata destinata ai bambini, è trattato con serietà e profondità.

Tuttavia, il successo di Avatar non esime il franchise e il suo prodotto artistico da una critica costruttiva. La percezione della serie come un simbolo nostalgico per la generazione dei millennials si è complicata negli anni. La questione di come la serie renda omaggio all’anime e attinga dalla cultura asiatica, oscillando tra l’appropriazione culturale e il tributo, ha suscitato dibattiti sia tra i fan che tra i critici. Si discute anche su come, essendo una serie creata da autori occidentali che incorporano elementi di culture colonizzate, possa involontariamente rafforzare ciò che intende criticare.

Nonostante ciò, Avatar ha mantenuto un forte seguito, in parte perché non è mai diventato un fenomeno di massa. Questo ha anche complicato la sua identità: dobbiamo riferirci a esso come Avatar, anche se questo nome è stato sovrascritto da opere successive, come i film di James Cameron, portando a confusioni del tipo “Avatar — no, non quello”.

Un altro motivo del suo duraturo appeal è la sua intransigente critica al fascismo. Diversamente da molti show che prediligono un approccio pacifista generico, Avatar riconosce la necessità della resistenza, anche violenta, contro l’oppressione. Le lezioni di morale, amicizia e altre virtù, veicolate attraverso le avventure di Aang, non sono mai banali o superficiali; sono invece frutto di conquiste difficili e significative.

Questi elementi rendono Avatar particolarmente rilevante nel contesto politico attuale. Un remake live-action che non riesca a mantenere la stessa chiarezza morale e politica, specialmente nell’affrontare temi come il genocidio, l’isolazionismo e l’imperialismo, rischierebbe di non fare giustizia all’eredità dell’originale.

Sia la serie originale di Avatar che la nuova versione sono essenzialmente dei racconti di viaggio: narrazioni che sviluppano i personaggi e il mondo intorno a loro attraverso un viaggio concreto attraverso questo universo immaginario. Questo approccio narrativo è comune a molte opere di genere fantastico, da opere letterarie classiche come “I viaggi di Gulliver”. Utilizzando questo formato, si arricchisce la comprensione dello spettatore riguardo al mondo di Avatar, permettendo al contempo ai personaggi di evolversi e maturare a seguito dei loro incontri con culture diverse.

Le tre stagioni della serie animata di Avatar sono organizzate attorno a tre tappe principali del percorso di Aang nell’imparare a controllare i quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria, con l’obiettivo finale di sconfiggere la Nazione del Fuoco. La prima stagione della versione Netflix si attiene strettamente alla narrazione della prima stagione della serie animata, conosciuta come “Libro Uno”. Tuttavia, a causa della necessità di adattare la trama a un formato televisivo con meno tempo a disposizione, molte delle scene d’azione devono essere sintetizzate o omesse, portando a una narrazione più concentrata ma anche a una maggiore quantità di esposizione diretta per spiegare gli eventi e i contesti che non vengono mostrati direttamente.

L’aspetto fondamentale di questa nuova serie è che riesce a mantenere l’essenza della serie originale, pur seguendo una sua direzione unica. Nonostante le differenze tra le due versioni, la nuova serie continua a dare grande importanza ai personaggi, che si distinguono per le loro imperfezioni, la loro complessità e la loro capacità di essere profondamente amabili. Dimostra le qualità che li rendono eccezionali e, nel corso della narrazione, arricchisce questi personaggi introducendo nuovi aspetti che ne approfondiscono ulteriormente la caratterizzazione.

E tu hai visto Avatar: la leggenda di Aang? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti qui sotto.