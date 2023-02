“Avatar: The Way of Water”, il secondo capitolo del film di fantascienza firmato James Cameron è appena entrato nella top 10 di tutti i tempi al botteghino nazionale e per conquistare il posto ha superato “The Avengers” del 2012.

Secondo Variety , “The Way of Water” ora si trova a 623,5 milioni di dollari a livello nazionale e lo pone appena oltre il mega successo del 2012 “The Avengers”, che ha guadagnato 623,4 milioni di dollari durante la sua uscita nelle sale poco più di un decennio fa. Ciò porta l’ultimo film di Cameron al numero dieci delle classifiche nazionali, appena dietro a “Jurassic World” ($ 653,4 milioni).

Al primo posto di tutti i tempi per quanto riguarda il botteghino nazionale c’è “Star Wars: The Force Awakens” con l’incredibile cifra di 936,6 milioni di dollari difficile da superare.

In tutto il mondo, tuttavia, “Avatar: The Way of Water” è attualmente al numero quattro, avendo recentemente superato “The Force Awakens” con $ 2,128 miliardi fino ad oggi.

Gli unici film sopra di esso sono “Titanic” con 2,19 miliardi, “Avengers: Endgame” con 2,799 miliardi e “Avatar” con 2,923 miliardi.

Anche con il suo presunto budget enorme stanziato per la pellicola, che si dice ammonti a 450 milioni di dollari, è sicuro affermare che la Disney è molto soddisfatta dei risultati e Cameron è pronto per “Avatar 3” e “Avatar 4”.

“Avatar: The Way of Water” top 10 botteghino nazionale: il successo di “The Avengers”

Anche se è piuttosto impressionante vedere un successo rivoluzionario come “The Avengers” uscire dalla top 10, nessuno sta piangendo lacrime per i Marvel Studios o la Disney in quanto è l’ennesimo dei loro film che abbatte un precedente successo dello stesso studio.

Non si può però negare che “The Avengers” del 2012 sia stato sia un successo gigantesco che ha ridefinito completamente l’era moderna del mainstreaming del cinema.

A completare la Fase 1 del Marvel Cinematic Universe, “The Avengers” c’è stata la riunione di una manciata di eroi di diversi franchise cinematografici solisti per creare un mega film con tutti i personaggi che ha avuto un enorme successo. Tutto quello che riguarda l'”universo cinematografico Marvel” è molto comune ora, ma non bisogna dimenticare quanto tutto sembrasse così nuovo e incerto all’epoca.

Tuttavia, la pellicola ha battuto molti record guadagnando $ 1,52 miliardi al botteghino globale. Ciò, a sua volta, ha spianato la strada a tutto quello che è accaduto da allora nell’MCU.

E tu, cosa ne pensi di “Avatar: The Way of Water” nella top 10 del botteghino nazionale? Lascia un commento!